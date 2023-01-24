Кирило Тимошенко підтвердив, що йде у відставку

- 24.01.2023 18:32
Кирило Тимошенко підтвердив, що йде у відставку

Заступник глави офісу президента України Кирило Тимошенко підтвердив, що йде у відставку, опублікувавши у своєму телеграм-каналі заяву про звільнення на ім'я Володимира Зеленського. Напередодні про відставку Тимошенко писала "Українська правда".

Тимошенко не пояснювала, чому просить його звільнити. Він тільки подякував Зеленському за довіру та "можливість робити добрі справи щодня і щохвилини". Тимошенко також подякував усім керівникам обласних військових адміністрацій. "Ми з вами змогли побудувати потужну команду в країні. Ви справді круті. Ви справжні воїни світу!" – написав він.

Тимошенко під час війни у своєму телеграм-каналі оперативно повідомляв про російські удари, кількість жертв тощо. В офісі Андрія Єрмака до повномасштабного вторгнення він відповідав за програму "Велике будівництво", а зараз – за відновлення територій, зруйнованих через військові дії.

Українські ЗМІ анонсували відставку Тимошенко ще минулого тижня – про це писали "Українська правда", "Бабель" та український Forbes. У Тимошенко "далеко не ідеальні відносини" з Єрмаком та віце-прем'єром з відновлення Олександром Кубраковим, стверджували співрозмовники Forbes.

"Українська правда" напередодні повідомляла, що Тимошенко сам написав заяву про звільнення. За даними джерел видання, його місце може посісти голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба. Крім нього, стверджують співрозмовники "Української правди", у відставку підуть глави військових адміністрацій Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Зеленський звільнив Тимошенко з офісу президента

Президент Володимир Зеленський звільнив заступника глави офісу президента Кирила Тимошенко, який раніше виклав у своєму телеграм-каналі заяву із проханням відправити його у відставку.

"Звільнити Тимошенко Кирила Владленовича з посади заступника керівника Офісу президента України згідно з поданою заявою", - цитує указ "Українська правда".

Ні Зеленський, ні Тимошенко поки що не пояснили причини відставки, раніше анонсованої українськими ЗМІ.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Тимошенко

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