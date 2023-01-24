Платну реєстрацію в’їзду до ЄС відклали до листопада 2023 року

- 26.01.2023 11:24
Платну реєстрацію в’їзду до ЄС відклали до листопада 2023 року

Планувалося, що Європейська система інформації та авторизації подорожей (ETIAS) почне діяти в травні, але в ЄС без будь-яких повідомлень відклали запуск системи на листопад 2023 року, повідомляє портал Dovkola Media.

ETIAS – це дозвіл на подорожі, на який мандрівники з безвізових країн повинні будуть подати заявку з листопада цього року. Заявку потрібно буде заповнювати на сайті ETIAS, який мають запустити в домені .eu ближче до листопада.

Зазначається, що подача заявки на отримання ETIAS займе близько десяти хвилин, оскільки мандрівники повинні будуть завантажити в систему скан свого паспорта та фотографію, а також відповісти на кілька простих запитань. Вартість послуги становитиме 7 євро, а документ буде дійсним протягом 3 років.

Європейський Союз працює над ETIAS з 2016 року, намагаючись посилити безпеку в Європі – попередня авторизація дозволить завчасно ідентифікувати осіб, що можуть становити міграційну/безпекову загрозу, значно підвищить безпеку зовнішніх кордонів та дозволить суттєво зменшити кількість відмов у в’їзді до ЄС безпосередньо при перетині кордону.

Нагадаємо, систему авторизації подорожей ETIAS планували запустити ще у 2021 році, але згодом перенесли дату на 2022 рік через початок пандемії. Війна в Україні та великий потік біженців до ЄС змусили європейський уряд відтермінувати запуск системи ще на рік.

Платинова Буковина, Чернівці

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