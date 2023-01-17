



У Чернівцях повідомили про підозру чоловіку у викраденні генератора вартістю 40 тисяч гривень - 23.01.2023 17:22

У Чернівцях повідомили про підозру чоловіку у викраденні генератора вартістю 40 тисяч гривень

22 січня до поліції надійшло повідомлення від 26-річного приватного підприємця про те, що невідома особа викрала генератор, який знаходився біля одного з магазинів у Чернівцях. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження, встановили особу порушника та затримали його.

У результаті проведених оперативно-розшукових заходів працівники Чернівецького районного управління поліції встановили особу крадія майна, вартістю 40 тисяч гривень. Правоохоронці з’ясували, що ним виявився 38-річний місцевий житель.

Поліцейські затримали порушника у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури слідчі поліції повідомили порушнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо: відповідно до внесених змін в законодавство, в Україні посилили відповідальність за вчинення крадіжок, що в умовах воєнного стану прирівнюються до тяжких злочинів.

Правоохоронці вилучили речовий доказ.

Триває досудове розслідування.

Платинова Буковина, Чернівці

Источник: Фото ілюстрація

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