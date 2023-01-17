В Україні повідомили про можливу відставку прем'єр-міністра- 24.01.2023 17:33
Країна.uа в Україні заговорили про можливу відставку прем'єр-міністра Шмигаля
В Україні заговорили про можливу відставку прем'єр-міністра країни Дениса Шмигаля на тлі останніх кадрових перестановок та скандалів. Про це у Telegram повідомляє українське видання Країна.uа.
Подробиць про терміни та обставини відставки видання не наводить.
Раніше в Україні за один день стало відомо про звільнення одразу кількох високопосадовців. Так, президент країни Володимир Зеленський ухвалив рішення звільнити заступника голови власного офісу Кирила Тимошенко.
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