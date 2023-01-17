



В Україні повідомили про можливу відставку прем'єр-міністра - 24.01.2023 17:33

Країна.uа в Україні заговорили про можливу відставку прем'єр-міністра Шмигаля

В Україні заговорили про можливу відставку прем'єр-міністра країни Дениса Шмигаля на тлі останніх кадрових перестановок та скандалів. Про це у Telegram повідомляє українське видання Країна.uа.

Подробиць про терміни та обставини відставки видання не наводить.

Раніше в Україні за один день стало відомо про звільнення одразу кількох високопосадовців. Так, президент країни Володимир Зеленський ухвалив рішення звільнити заступника голови власного офісу Кирила Тимошенко.

Платинова Буковина, Чернівці

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