Взрыв автомобиля в Бердянске- 24.01.2023 17:26
Вибух автомобіля у Бердянську назвали терактом українських спецслужб
колаборант Рогов назвав вибух автомобіля біля школи у Бердянську терактом українських спецслужб
Вибух автомобіля ВАЗ біля школи №5 у Бердянську, що належить місцевій підприємниці Валентині Мамай, за попередніми даними, міг бути терактом українських спецслужб. Про це повідомив голова руху "Ми разом із росією" Володимир Рогов, його цитують рос ЗМІ.
Він також зазначив, що вибух був дуже потужним. Наразі на місці вибуху працюють співробітники МНС та правоохоронних органів.
росіяни встановлюють особи всіх причетних до злочину.
Як стало відомо раніше, машина вибухнула приблизно о 16:00 на вулиці Руденка. Імовірно, у момент вибуху Мамай перебувала у салоні машини.
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