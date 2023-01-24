



Супервизия психологов Украина - 24.01.2023 17:03

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Очень эффективной формой повышения квалификации психолога является индивидуальная и групповая супервизия, которая является обязательным звеном профессиональной подготовки психологов и психотерапевтов в соответствии с европейскими стандартами.



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Утверждение о том, что подготовка практиков (а психолог-консультант является одним из самых практичных видов деятельности) должна быть практически-ориентированной, звучать как аксиома, если не как тавтология. Действительно, убеждать в этом никого не надо. Однако, сами практические методы неравнозначны в плане, так сказать, "приближения" к практике.

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Очевидно, наиболее "практической" сама практика, то есть лучше было бы учить профессиональной деятельности непосредственно в ее процессе, получая практические навыки, при выполнении реальных профессиональных действий. Но это невозможно по этическим соображениям. Действительно, недопустимо учить на хирурга, оперируя живого человека, потому что такое обучение будет оплачиваться ценой человеческой жизни. Деятельность психолога-консультанта или психотерапевта не менее тесно связана с проблемами жизни и смерти, и ошибки в ней могут быть не менее драматичны.

Среди практических методов сейчас одними из наиболее распространенных форм, связанных с анализом практических ситуаций, групповыми дискуссиями, тренингом навыков и т.д. Такое обучение хоть и отличается от традиционных лекционно-семинарских форм значительно большей активностью, элементами суггестии и других техник психотерапии, высокой мотивацией и т.п., однако эти отличия не всегда принципиальны. В основе подавляющего большинства тренинговых методов лежит опять же "разговорный жанр", то есть деятельность, построенная на языке и речи, в ней в наибольшей степени задействованы интеллект, память и восприятие, то есть такие же сферы личности и ее психической деятельности, как и в традиционном обучении.

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Среди разнообразия тренингов существует группа методов, которые, по моему мнению, максимально приближены к практике, фактически ее полноценной заменой. Это группа так называемых методов действия, к которым относится ролевая игра, психодрама, социодрама, интерактивный анализ ситуаций и родственные им. На их практическую ценность указывали многие ученые. Так, например, признанный специалист психодрамы Грете Лейтц писала, что "психодрама как психо- и социотерапевтический акциональный метод является максимально приближенной к жизни формой групповой психотерапии" (Лейтц, 1994, с. 27).

Психодрама как один из самых популярных методов действия имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с другими видами подготовки. Во-первых, она работает с реальными ситуациями по жизни и деятельности людей, а это значит, что она максимально приближена к действительности. Во-вторых, психодраматический процесс протекает не в размышлении, а в действии, позволяющем активно использовать не только интеллект, восприятие и память, но и эмоционально-чувственные и телесно-двигательные составляющие поведения человека. Это способствует большей эффективности практических решений и прочности усвоения опыта. В третьих, в отличие от обычного тренинга навыков, такой способ работы позволяет затрагивать более глубокие личностные слои. А это значит, что появляется возможность с одной стороны искать и прорабатывать внутриличностные препятствия эффективной деятельности (барьеры, стереотипы, страхи и т.п.). Кроме того, такая работа помогает раскрытию внутренних личностных ресурсов, повышению спонтанности и творческого потенциала человека.

Проблема личностных ресурсов не традиционна в современной педагогике и педагогической психологии, хотя ее решение может дать незаурядные практические результаты. Одним из путей решения проблемы ресурса связан именно с ролевыми подходами в психологии. Очень интересны в этом плане результаты работы П. Каллеро, который разработал новый ресурсный подход к ролевой теории, согласно которым роль может использоваться как фасилитатор и выразитель человеческих действий, а следовательно, она фактически выступает как мобилизатор личностных ресурсов в различных видах деятельности и социальной активности. . индивида. Основная идея работы состоит в осмыслении роли как ресурса, так и предложения использования ролей как инструментов установления социальной структуры. Этот подход прорабатывается тремя способами. Первоначально роль определяется как "культурный объект", что теоретически непротиворечиво с концепцией ресурса. Во-вторых, это определение роли дополняет последние достижения в осмыслении социальной структуры. В третьих, представляется набор формальных предложений, иллюстрирующих значение этой новой концепции для ролевого анализа (Callero, 1994). Теоретические выводы П. Каллеро получают хорошее практическое воплощение не только в развитой практической области, как ролевая психотерапия, но и в любых ролевых и драматургических психотехнологиях, связанных с методами действия.

Краткий анализ методов действия следует начать с ролевой игры, что фактически выступает их основой. Ролевая игра – это модель самой жизни, она содержит потенциал, который еще не до конца выяснен психологической наукой и, по моему мнению, имеет очень большие перспективы для практической реализации в широком спектре отраслей. Ролевая игра и построенный на ней ролевой тренинг заключается в ролевом моделировании действительности, то есть воспроизведении реальных ситуаций с помощью ролей, отвечающих социальным позициям участников. Роль предполагает не только социальные экспектации (т.е. совокупность норм по ее выполнению, правилам поведения и т.п.), но и определенный типаж, характер, образ, имидж, иными словами, определенное человеческое лицо. Ролевое взаимодействие должно осуществляться соответственно социальным экспектациям и нормативам, с одной стороны, и согласно психологического типа - с другой.

Психодрама – это интегральный метод, включающий в себя как основу ролевую игру, но ею не ограничивающийся. Важными элементами психодрамы является большая группа техник, среди которых в нашем контексте важнейшими являются "дублирование", "обмен ролями", "зеркало", в результате использования которых можно посмотреть ситуацию с разных точек зрения, воспринять позицию другого, понять неосознанные факторы поведения и т.п. . Еще одной особенностью психодрамы является то, что в психодраматической ролевой игре должен быть протагонист (главный герой), предлагающий для постановки свою жизненную ситуацию.

Социодрам часто рассматривают как одну из форм психодрамы, хотя иногда считают самостоятельным методом действия. Она очень похожа на психодраму, отличаясь тем, что в ней рассматривается тема, общая для группы, и протагонистом в социодраме выступает вся группа. Социодрама очень полезна, если необходимо преодолеть негативные тенденции групповой динамики, межгрупповое или внутригрупповое противостояние, враждебные стереотипы, предупредительное отношение к точке зрения других. Социодрам может стать хорошим интерактивным дополнением к методу групповой дискуссии.

Анализ практических ситуаций (case study) – это один из любимых жанров любого вида активного обучения. Без "кейсов" сейчас не обходится практически никакой тренинг или семинар. Большое количество ситуаций приводится в современных учебных пособиях по психологическому консультированию и психодраме (Айви, 1998; Титаренко, 2004; Karp et al., 1998; Leveton, 2001; Milne, 1999 и др.). В большинстве из них ситуации описываются в диалоговой форме, что приближает их к форме драматической постановки. Использование ситуационных задач в качестве отдельного учебного жанра (см. Васьковская, Горностай, 1996) является эффективным средством практической подготовки консультантов, подобные консультативные практикумы можно также использовать в психологических тренингах (см. Бадалова, 2003). Внедрение методов действия в тренинг позволяет разрешать практические ситуации на совершенно ином уровне – в интерактивном режиме ролевой игры, что позволяет находить такие ресурсные находки, которых не может дать никакое вербальное обсуждение.

Организация процесса подготовки психологов-консультантов с использованием методов действия может осуществляться на любом уровне профессиональной подготовки от вузовского обучения до всех форм переподготовки и повышения квалификации. Обучение консультантов в ВУЗе с использованием драматических подходов строится преимущественно на формировании базовых навыков консультирования, основных консультативных техник, прорабатываемых в контексте моделирования простых ситуаций консультативного взаимодействия. Собственного консультативного опыта студентов еще недостаточно для комплексного воспроизведения процесса консультирования.

Такой комплексный подход, включающий психологический запрос, проблему, консультативную задачу, модель личности и пути гармонизации ситуации клиента становится возможным в процессе обучения консультантов на курсах повышения квалификации, куда приходят практики с определенным консультативным опытом. Одной из форм таких занятий есть методические тренинги, где для решаемой проблемы подбираются практические "кейсы" (предлагаемые либо руководителем обучения, либо самими участниками), которые прорабатываются в форме ролевой игры с последующим подведением итогов и обсуждением.

Очень эффективной формой повышения квалификации психолога-консультанта является индивидуальное и групповое супервидение, а также интервизия – вид группового супервидения, где субъектом анализа выступают сами участники группы – нечто вроде "групп равных" (peer group). Супервидение является обязательным звеном профессиональной подготовки консультантов и психотерапевтов согласно европейским стандартам. В супервизионных занятиях можно делать упор не только на методической стороне дела, не только на профессиональных навыках консультанта, но и на его личностных затруднениях, особенностях взаимоотношений между психологом и клиентом (как это делается в балинтовских группах). Такие занятия целесообразно строить на психодраматических моделях ролевой игры, где протагонистом выступает тот, кто представляет случай из собственной практики. В отдельных случаях (если в основе профессиональных затруднений лежат существенные личностные проблемы консультанта), занятия могут проводиться как полноценные психодраматические сессии, имеющие целью психологическую (а не только методическую) помощь практику. Однако, следует понимать, что

Платинова Буковина, Чернівці

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