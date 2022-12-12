



Як привчити дитину пити воду? - 12.12.2022 18:54

Відмова дітей пити воду може поставити в глухий кут будь-якого батька. Скільки часу потрібно, щоб прищепити дитині таку звичку? Як зробити питво води веселим заняттям, якщо «несмачна вода»? На ці та інші питання відповідає нутриціолог Юлія Борова.

Запитання. Дитина взагалі не п'є воду. Я вже й кричу, і благаю, а він ніяк. Що робити?

Відповідь. Пити воду – це життєво необхідна звичка. Без води гірше працює головний мозок, слабко засвоюються вітаміни та мінерали. Але ця інформація не змусить дитину частіше пити воду, тому завдання батька в такій ситуації — зробити питво більш захоплюючим. На розвиток такої звички в середньому йде 1-1,5 місяці.

Як привчити дитину пити воду:

Заберіть із раціону дитини солодкі напої: соки та газування. Якщо дитина вже до них звикла, скорочуйте їх кількість поступово та замінюйте спочатку найбільш шкідливі. Наприклад, замість коли — компот із сухофруктів.

Простежте, щоб питна вода завжди була доступна дитині. Якщо вода у вас вдома стоїть у дальньому кутку стільниці у важкому глеку або в іншому місці, де дитина не може сама її дістати, то й бажання йти за нею у неї не буде. Можна запропонувати дитині її власну пляшку води, яка завжди буде поряд.

Простежте за тим, щоб звичка пити воду, хоча б у невеликій кількості, стала у дитини регулярною. Наприклад, раз на 15–30 хвилин. Для цього можна встановити спеціальний таймер.

Зробіть пиття води веселим. Наприклад, покладіть на дно склянки ягідки: так і вода набуває приємного смаку, і процес викликає інтерес. Заморозьте сік у вигляді крижинок химерних форм, і у дитини з'явиться інтерес до того, що відбувається.

Можна спробувати давати йому воду з гарної пляшечки з трубочкою або показати, як зміниться смак води, якщо туди додати часточку лимона, м'яту, базилік або тархун.

Платинова Буковина, Чернівці

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