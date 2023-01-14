



Перед судом постане буковинка за вчинення крадіжки грошей у знайомої - 19.01.2023 19:30

Слідчі поліції зібрали достатню кількість доказів протиправної діяльності жінки, яка таємно викрала 50 тисяч гривень у заявниці. За цим фактом правоохоронці завершили досудове розслідування. Відповідно до чинного законодавства, за скоєне зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі.

У липні минулого року до поліції звернулася жителька Дністровського району та повідомила про крадіжку грошей із її аккаунту однієї міжнародної холдингової компанії.

Під час досудового розслідування працівники відділення № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції встановили, що 24-річна жителька Сокирянської громади, у червні минулого року, допомагала свої знайомій розблокувати її аккаунт. В подальшому жінка, знаючи пароль та логін до вказаного профіля, без відома заявниці, провела верифікацію з прив’язкою до своєї банківської картки.

У результаті протиправної діяльності буковинка вивела з аккаунту потерпілої 50 тисяч гривень.

Слідчі поліції зібрали доказову базу провини жінки та під процесуальним керівництвом Дністровської окружної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду для розгляду. Буковинці інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального Кодексу України.

Платинова Буковина, Чернівці

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