



Радник офісу Зеленського Арестович подав у відставку - 17.01.2023 16:32

Радник головного офісу президента України Олексій Арестович написав заяву про структуру. Документ він опублікував на своїй сторінці у Facebook

Олексій Арестович зазначив, що цим «хоче показати приклад цивілізованої поведінки».

"Принципова помилка, отже, у відставці", - написав Арестович.

Радник глави офісу президента України опинився у центрі скандалу після зараження про те, що ракета на житловий будинок у Дніпрі впала після того, як її збила українська ППО. Це спростовує командування Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук. Він повідомив, що у багатоповерхівці потрапила крилата ракета Х-22, а «у ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати цей тип ракети».

З початку військової агресії України на території Росії було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодну не збито засоби протиповітряного захисту», – повідомив генерал-лейтенант Олещук.

Пізніше Арестович визнав помилку, пояснивши, що давав інтерв'ю «радикально втомленим» і вибачився за неї.

Через слова Дніпровіча мера Бориса Філатова СБУ провести перевірку, депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко розпочав збір підписів за структуру радника.

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На 328-й день повномасштабного військового вторгнення Росії до України російські війська продовжують спроби утримати під контролем захоплені населені пункти сусідньої країни. Збройні сили та загони територіальної оборони України опираються агресії. Перевірити заяви представників обох сторін щодо незалежних джерел неможливо. За даними ООН, свої будинки залишили вже близько 16 млн. жителів України. DW стежить за розвитком подій вівторка, 17 січня (час московський).

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Платинова Буковина, Чернівці

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