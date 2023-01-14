Радник офісу Зеленського Арестович подав у відставку

- 17.01.2023 16:32
Радник офісу Зеленського Арестович подав у відставку

Радник головного офісу президента України Олексій Арестович написав заяву про структуру. Документ він опублікував на своїй сторінці у Facebook 

Олексій Арестович зазначив, що цим «хоче показати приклад цивілізованої поведінки».

"Принципова помилка, отже, у відставці", - написав Арестович.

Радник глави офісу президента України опинився у центрі скандалу після зараження про те, що ракета на житловий будинок у Дніпрі впала після того, як її збила українська ППО. Це спростовує командування Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук. Він повідомив, що у багатоповерхівці потрапила крилата ракета Х-22, а «у ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати цей тип ракети».

З початку військової агресії України на території Росії було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодну не збито засоби протиповітряного захисту», – повідомив генерал-лейтенант Олещук.

Пізніше Арестович визнав помилку, пояснивши, що давав інтерв'ю «радикально втомленим» і вибачився за неї.

Через слова Дніпровіча мера Бориса Філатова СБУ провести перевірку, депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко розпочав збір підписів за структуру радника.
Росія продовжує військове вторгнення в Україну, розпочате 24 лютого за наказом Володимира Путіна.

На 328-й день повномасштабного військового вторгнення Росії до України російські війська продовжують спроби утримати під контролем захоплені населені пункти сусідньої країни. Збройні сили та загони територіальної оборони України опираються агресії. Перевірити заяви представників обох сторін щодо незалежних джерел неможливо. За даними ООН, свої будинки залишили вже близько 16 млн. жителів України. DW стежить за розвитком подій вівторка, 17 січня (час московський).

"Штаб територіальної оборони" самопроголошеної "ДНР" повідомив про захоплення російськими військами міста Соледара Донецької області. Це вже третє "взяття" Соледара за останній тиждень. Українські офіційні особи відступ ЗСУ з міста, як і раніше, не підтверджують.

Число жертв російського ракетного удару у Дніпрі зросло до 44 осіб
Число загиблих внаслідок ракетного удару ЗС РФ по житловому будинку в Дніпрі збільшилося до 44 осіб, у тому числі 5 дітей. Про це заявили у Державній службі з надзвичайних ситуацій після закінчення пошуково-рятувальних робіт. Врятувати вдалося 39 осіб, у тому числі 6 дітей, травмовано 79 осіб, із них 16 дітей.

Платинова Буковина, Чернівці

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