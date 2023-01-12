



Росія перетворюється на карлика на світовому IT-ринку - 16.01.2023 13:20

Bitkom: Росія перетворюється на карлика на світовому IT-ринку

Німецька асоціація цифрової індустрії прогнозує подальший спад у російській ІКТ-галузі, що раніше процвітала, і закликає активно запрошувати до ФРН айтішників з рф і Білорусі.

"Вся росія зменшилася тепер на ринку ІКТ до розмірів Баден-Вюртемберг". Таким образним порівнянням генеральний директор німецької асоціації цифрової індустрії Bitkom Бернхард Роледер (Bernhard Rohleder) проілюстрував свіжі дані про наслідки війни в Україні та міжнародні санкції для російської галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Її виторг скоротився в 2022 році на чверть, а частка РФ на світовому IT-ринку впаде цього року нижче 0,8%.

"У Росії хороша кон'юнктура тепер лише для хакерів"

Баден-Вюртемберг – це одна з 16 федеральних земель Німеччини зі столицею у Штутгарті, вона третя за кількістю жителів, яких тут 11 мільйонів. У цьому індустріально високорозвиненому німецькому регіоні, підрахували в Bitkom, підприємства IT-індустрії заробляють приблизно стільки ж, скільки у всій Росії з її 146-мільйонним населенням.

Адже в попередні роки російський ринок інформаційно-комунікаційних технологій та послуг швидко розвивався, ще 2021 року зростання склало майже 15%, нагадала асоціація Bitkom 12 січня у повідомленні для преси. "Сировина була основою російської економіки, а потужна сфера IT - її надією на майбутнє", - наголосив Бернхард Роледер. Однак Росія, за його словами, своєю агресією проти України обрушила цю галузь.

"Росія і в цифровому світі перетворилася на парію, вона відрізала себе від глобальних інновацій", - вважає гендиректор Bitkom і прогнозує продовження "тренду до перетворення Росії на цифрового карлика" ("digitale Verzwergung Russlands"). На його думку, в сьогоднішній РФ "хороша кон'юнктура тепер тільки для хакерів", і поліпшення чекати не доводиться: "Через результат багатьох тисяч IT-фахівців у Росії в найближчому майбутньому вже не буде можливості подолати цифрове відставання".

У Bitkom весь минулий рік уважно стежили за тим, як Росію хвилями залишали айтішники, і ще на початку липня виступили з ініціативою прицільно залучати їх до Німеччини. Після перевірки на благонадійність вони могли б замістити хоча б частину тих вакансій, які неухильно зростають у німецькій цифровій індустрії, вважає організація, яка лобіює інтереси цієї галузі.

"Якщо ми візьмемо до себе IT-фахівців із Росії та Білорусі, це відчутно послабить агресора і водночас зміцнить економіку Німеччини", - заявив тоді президент асоціації Ахім Берг (Achim Berg).

Продовжуючи відстоювати такий підхід, Bitkom у грудні розкритикувала практику відмови у наданні німецьких робочих віз айтішникам з Росії лише на тій підставі, що раніше вони працювали в компаніях, які перебувають через війну в Україні під міжнародними санкціями. "Ми критично ставимося до спільної та принципової відмови у видачі візи через попередню роботу в компанії, яка потрапила під санкції", - заявив Бернхард Роледер.

Він підкреслив, що "в центрі уваги рішення про посвідку на проживання - незалежно від попередніх роботодавців - має бути однозначна відданість нашим основним демократичним цінностям, зрозуміле і заслуговує на довіру засудження російської агресивної війни проти України та успішно пройдена перевірка службами безпеки".

Світовий ІКТ-ринок зростатиме, а російський – падатиме

Так що Bitkom і далі виступатиме за активне залучення до Німеччини айтішників із Росії (і Білорусі). Тим більше, що, з одного боку, у ФРН кількість робочих місць у галузі зменшиться цього року, згідно з прогнозом асоціації, до 1,352 млн, тоді як у російській IT-сфері, з іншого боку, продовжиться спад.

Презентація нових російських розробок на 13-му міжнародному IT-форумі у Ханти-Мансійську у червні 2022 рокуПрезентація нових російських розробок на 13-му міжнародному IT-форумі у Ханти-Мансійську у червні 2022 року

Презентація нових російських розробок на 13-му міжнародному IT-форумі в Ханти-Мансійську в червні 2022 року

Щоправда, в асоціації очікують, що після торішнього обвалення одразу на 25,1% темпи падіння сповільняться. Згідно з поданим 12 січня прогнозом, спад складе 5,6%. У результаті російський ІКТ-ринок за два роки зменшиться приблизно на третину: за оцінкою Bitkom, його обсяги скоротяться, у перерахунку, до 30,64 млрд євро, тоді як у 2021 році ще сягали 43,35 млрд євро.

Причому це скорочення відбуватиметься на тлі далечінь

Платинова Буковина, Чернівці

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