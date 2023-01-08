



Актора Дмитра Назарова з дружиною звільнили з МХТ Чехова за антиросійську позицію - 14.01.2023 12:30

Актора Дмитра Назарова з дружиною звільнили з МХТ Чехова за антиросійську позицію.

Народного артиста Дмитра Назарова та його дружину Ольгу Васильєву звільнили із московського художнього театру імені Чехова. Про це повідомляє газета "московський комсомолець".

"Художній керівник МХТ імені А. П. Чехова Костянтин Хабенський підписав наказ про звільнення з театру народного артиста рф Дмитра Назарова та його дружини Ольги Васильєвої", - йдеться у повідомленні.

Причиною звільнення артиста стали його публічні заяви, де він виступав проти проведення спецоперації в Україні. Хабенський звільнив артиста після перегляду інтерв'ю, де Назаров критикував росію.

Раніше повідомлялося про відміну концерту гурту "Сплін" у москві. Це сталося після того, як лідер гурту Олександр Васильєв на фестивалі вирішив виступити із політичними заявами.

Платинова Буковина, Чернівці

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