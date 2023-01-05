



Новые бонусы казино Goxbet - акции, промокоды и фриспины 2023 - 13.01.2023 11:14

Обзор новых бонусов и акций на сайте онлайн казино Гоксбет

На официальном сайте Гоксбет бонус за регистрацию 50 фриспинов предоставляется всем новым игрокам без пополнения депозита. Это одна из причин высокой популярности этого азартного заведения на виртуальном рынке азартных игр в Украине. Также поощрительная программа включает немало интересных предложений как для новичков, так и для активных, постоянных клиентов онлайн казино Goxbet.



Рассмотрим их более детально:

•Приветственный бонус. Стартовый пакет за регистрацию на сайте включает в себя 200% на первое пополнение счета и 50 бездепозитных фриспинов. Для получения первой части пака вам нужно зарегистрироваться в онлайн казино и внести на депозит минимум 200 гривен (максимальный размер бонуса – 10 000 гривен). Открыть денежную часть приветственного пакета нужно с вейджером х45 по ставке максимум 120 гривен.



•Для получения бесплатных вращений на игровой автомат 2021 Hit Slot достаточно только создать личный аккаунт и активировать данный бонус при регистрации. Выигрыш с фриспинов отыгрывается по вейджеру х15, минимальная ставка – 10 гривен.



•10% на все депозиты. Главное преимущество данного предложения заключается в том, что получить его можно неограниченное количество раз. Просто пополните свой баланс на сумму от 1 гривны и получите 10% от суммы на бонусный счет. Отыгрывать его можно как реальными деньгами, так и бонусными, размер вейджера – х10.





•15% на депозиты для игры на слотах от EGT. Чтобы получить такой бонус, вам нужно активировать его перед каждым внесением депозита (минимальная сумма – 1 гривна). Максимальный размер бонуса не ограничен, использовать полученные деньги вы сможете исключительно для ставок в игровых автоматах производства компании EGT. Но только после того, как отыграете их по вейджеру х10.

Выше мы перечислили постоянные бонусы, доступные клиентам онлайн казино Гоксбет. Но сейчас действуют и ограниченные во времени акции. К примеру, возможность получить 300, 600 или 900 гривен на депозит с вейджером х20, х25, х25 соответственно.



Фриспины по промокодам в онлайн казино Goxbet



Отдельного внимания в поощрительной программе виртуального казино Goxbet заслуживают бездепы по промокодам. В большинстве случаев за активацию промо кода оператор клуба начисляет игрокам фриспины. Найти бонусный код не сложно, советуем делать это на страницах казино в социальных сетях, на форумах для игроков, на специальных сайтах с обзорами бонусов. А самые активные клиенты Гоксбет казино получают письма с актуальными промокодами на свою электронную почту. Следите за акциями и бонусами в соответствующем разделе клуба, чтобы не упустить возможность получить приятный денежный подарок или набор фриспинов от Goxbet.

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