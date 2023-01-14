Стиліст розкрила зв'язок між одягом та характером офісного співробітника

- 17.01.2023 23:20
Стиліст розкрила зв'язок між одягом та характером офісного співробітника

Стиліст Міранда Холдер розповіла, що чорні штани носять виконавчі співробітники офісу

Стиліст Міранда Холдер розкрила зв'язок між одягом та характером офісного співробітника. Відповідний матеріал з'явився на сайті Daily Mail.

Так, фахівець розповіла, що широкі чорні штани носять відповідальні та виконавчі люди. Найчастіше ними виявляються адміністратор чи помічник керівника. Однак, за її словами, зараз подібні штани вийшли з моди. У зв'язку з цим Холдер порадила придивитися до шкіряних кюлотів.

Водночас туфлі на плоскій підошві — балетки — найчастіше можна побачити на співробітниках, які «люблять пригощати колег домашньою випічкою», але при цьому не проґавлять шанс поскаржитися на них керівництву.

У той же час Холдер звернула увагу на приталені сорочки з поліестеру та лайкри, заправлені у штани клеш. Вона вважає, що такий одяг віддають перевагу жінкам, які постійно конкурують з іншими робітницями офісу і при цьому є «душею чоловічої компанії». «У вихідні вони зазвичай ходять до бару, відчайдушно намагаючись знайти собі пару. Але зазвичай упускають шанс після того, як демонструють свій "коронний трюк", випивши келих шампанського за три секунди», - пояснила експерт.

Поширеним предметом гардеробу Холдер також назвала кардигани, виготовлені із напівпрозорої тканини. Вона пояснила, що їхніми володарками є співробітниці, які пам'ятають усі дні народження та пишаються тим, що легко можуть підтримати будь-яку людину. «Але не розповідайте їй свої секрети, інакше після вихідних про них знатиме вся бухгалтерія», — попередила співрозмовниця видання.

На закінчення стиліст також виділила пальто з колючого поліестеру сірого чи лілового кольору, оформлене капюшоном та ременем. На її думку, таку річ зазвичай носять інтроверти, які сидять у кутку і мовчки виконують свою роботу.

У жовтні 2022 року модний редактор The Sun Еббі Макхейл назвала необхідний для офісної співробітниці одяг. На думку експерта, базовий гардероб на тиждень слід скласти зі зручної сукні довжини міді, блейзера, що підходить до решти вбрання кольору і широких штанів нейтрального відтінку.

Платинова Буковина, Чернівці

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