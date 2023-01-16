



Росія рухається до сталінізму - 16.01.2023 14:15

У жовтні кремлівський пропагандист Антон Красовський в ефірі російського державного телебачення RT запропонував знищувати та вбивати російськомовних українських дітей, заявивши, що Росія окупує Україну.

«Ці діти мали потонути в Тисі! Хто скаже, що їх окупували москалі, одразу відвозіть, щоб кинути в річку, що вирує», — заявив пропагандист.

Ці методи типові для СС, китайських червоних гвардійців та червоних кхмерів. Багато чого вказує на те, що Красовський має що потрібно і, можливо, він був їх першокласним, старанним учнем.

Євген Ступін, депутат Мосміськдуми, повідомив Слідчий комітет з цього приводу і отримав таку відповідь:

«Головне управління Слідчого комітету Російської Федерації по місту Москві прийняло до відома повідомлення про висловлювання журналіста Антона Красовського в ефірі програми «Росія сьогодні». Хочемо повідомити Вам, що ми дійшли такого висновку: отримане нами повідомлення не містить відомостей про скоєння чи приготування злочину щодо неповнолітніх або їх участь у ньому. Також немає недовіри до компетенції Головного управління Слідчого комітету Росії у Москві».

Така відповідь характерна для правоохоронної карикатури в умовах тоталітарного режиму.

Навесні цього року депутат Москви Олексій Горінов, у присутності кількох людей, назвав «війною» так звану «спецоперацію» російських збройних сил в Україні та підкреслив відповідальність російської влади за загибель українських дітей. Вони засудили його на сім років позбавлення волі за його дії. Контраст між цими двома особистостями дуже прозорий. Навіть якщо Красовський робив дивні та неетичні заяви про українських дітей, він живе повним життям, користуючись своєю свободою. Другий проведе кілька років ув'язнення за публічне вираження страху життя цих дітей. Важко вкласти в голові таку ненормальну поведінку російської адміністрації по відношенню до своїх громадян, якщо ти належиш до спільноти з моральними нормами та ще не просоченою пропагандою. Офіційна влада та юрисдикція зробили все можливе, щоб уявити суспільній думці відмінності у правових положеннях цих людей у конкретній та зручній формі, бездоганно вписуючись в основні пропагандистські наративи. Вони засновували свій процес прийняття рішень на різному внутрішньому та зовнішньому досвіді.

Звільнення від моралі та закону

У Радянському Союзі за часів сталінізму влада не переслідувала жодних кримінальних посягань на життя та майно «класових ворогів». Це була прийнятна норма в ту історичну епоху. Нацистська Німеччина майже не розслідувала злочини, скоєні проти євреїв. За часів «культурної революції» в Китаї та правління червоних кхмерів у Камбоджі насильство над інтелігенцією вважалося свідченням «правильної» класової свідомості та високого патріотизму. Однак у тоталітарних країнах закон оцінював одні й самі злочинні діяння по-різному. Остаточне рішення залежить від соціального статусу потерпілого.

Тим самим шляхом зараз йде і російська адміністрація. Наразі у Держдумі розробляється новий закон, який регулює декриміналізацію правопорушень, скоєних як акт «захисту благополуччя Росії» на анексованих територіях України. Однак у документах не уточнюється, які види злочинів допускають можливість. Також не варто докладно описувати сенс визначення «інтереси Росії». Вбивства, зґвалтування, пограбування та крадіжки потраплять у категорію «захист справ Росії».

Звільнення солдатів від правил моралі та закону — один із найпривабливіших бонусів для тих, хто хоче показати силу та розважитися на війні. Ув'язнені, засуджені за тяжкі насильницькі злочини, йдуть воювати на передову не так.

Для них, на відміну від інших засуджених, вирок суду перестає діяти, як тільки вони висловлюють готовність воювати в Україні. Відпускати їх просто так до реальності бойових дій незаконно, але всі гілки кремлівської ієрархії ставляться до цієї практики легковажно. Можна припустити, що лідери з байдужим ставленням незабаром ухвалять закон, який скасовує судові вироки для «захисту інтересів Росії».

Російське кримінальне право втрачає цінність і спрощується. Судова система осквернена і не має сенсу. Влада виявляє прагнення до повернення до сталінської доби. Суди на той час тривали лише кілька хвилин. У більшості випадків суд виносив остаточне рішення за відсутності явки. Вони могли застосовувати визначення «ворог народу» та «контрреволюціонер» до будь-кого, хто не симпатизував режиму і не співпрацював із ним. Це були часи простих рішень та жорстоких заходів. Так само, як під час військового конфлікту. Як ще кремлівські лідери могли б зберегти свою владу? Ця приваблива простота була однією із причин агресії Росії проти України.

Платинова Буковина, Чернівці

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