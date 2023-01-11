Один бренд відсудив у Adidas право використовувати смужки на одязі

- 11.01.2023 11:26
Один бренд відсудив у Adidas право використовувати смужки на одязі

Бренд Thom Browne відсудив у Adidas право використовувати чотири смужки на одязі

Американський модний бренд Thom Browne відсудив у Adidas право використовувати смужки на власному одязі. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що в 2021 році німецький виробник подав до суду на дизайнера Тома Брауна, заявивши, що на деяких його речах, наприклад на краях шкарпеток і рукавах блейзера, є чотири смуги, що нагадують логотип Adidas. У разі перемоги бренд спортивного одягу розраховував отримати грошову компенсацію у розмірі 7,8 мільйонів доларів (514,8 мільйона рублів). У той же час компанія Брауна пояснила, що цей елемент є поширеним і використовується також іншими модними марками.

У свою чергу один із представників Adidas зазначив, що керівництво розчароване рішенням суду. "[Adidas] продовжить захищати свою інтелектуальну власність, включаючи подання будь-яких відповідних апеляцій", - уточнив він.

У січні 2020 року шведський виробник одягу H&M також відсудив у Adidas логотип із зображенням двох смужок. Суд ухвалив, що ретейлеру дозволяється продавати речі, на яких нанесено дві лінії, оскільки їхні пропорції відрізняються від трьох фірмових смужок на речах німецького бренду.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: 3 плоски на одязі

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Росія перетворюється на карлика на світовому IT-ринку Німецька асоціація цифрової індустрії прогнозує подальший спад у російській ІКТ-галузі, що
- 16.01.2023 13:20
У Чернівецькому районі поліцейські завершили досудове розслідування відносно буковинця за незаконне зберігання наркотиків Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу №5
- 16.01.2023 13:07
Число жертв попадання російської ракети до багатоповерхового житлового будинку в Дніпрі збільшилося вже до 21 Українські військові відкинули версію про те, що російська ракета Х-22 могла
- 15.01.2023 10:37
У Европы и Британии открыт доступ к счетам украинцев с 2023 г? это правда, что из 1.01 системы банков между Украиной и странами ЕС и Британией объединили, и теперь у них есть открытый доступ к нашим счетам
- 15.01.2023 10:26
Актора Дмитра Назарова з дружиною звільнили з МХТ Чехова за антиросійську позицію Причиною звільнення артиста стали його публічні заяви, де він
- 14.01.2023 12:30
При попаданні ракети до будинку у Дніпрі загиблі люди Внаслідок влучення російської ракети до житлової багатоповерхівки у Дніпрі
- 14.01.2023 10:43
В Києві вибухи! 14 січня 2023 року! У Київській міській військовій адміністрації повідомили про влучення в об'єкт інфраструктури.
- 14.01.2023 10:22
Продление статуса временной защиты в Чехии ссылка на регистрацию Сенат принял новый пакет законов Lex Ukrajina IV
- 13.01.2023 13:01
Новые бонусы казино Goxbet - акции, промокоды и фриспины 2023 Обзор новых бонусов и акций на сайте онлайн казино Гоксбет
- 13.01.2023 11:14
За незаконне зберігання наркотиків у великих розмірах судитимуть жителя Чернівців За незаконне зберігання наркотиків у великих розмірах судитимуть жителя Чернівців
- 13.01.2023 11:05

Всі новини