



Один бренд відсудив у Adidas право використовувати смужки на одязі - 11.01.2023 11:26

Бренд Thom Browne відсудив у Adidas право використовувати чотири смужки на одязі

Американський модний бренд Thom Browne відсудив у Adidas право використовувати смужки на власному одязі. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що в 2021 році німецький виробник подав до суду на дизайнера Тома Брауна, заявивши, що на деяких його речах, наприклад на краях шкарпеток і рукавах блейзера, є чотири смуги, що нагадують логотип Adidas. У разі перемоги бренд спортивного одягу розраховував отримати грошову компенсацію у розмірі 7,8 мільйонів доларів (514,8 мільйона рублів). У той же час компанія Брауна пояснила, що цей елемент є поширеним і використовується також іншими модними марками.

У свою чергу один із представників Adidas зазначив, що керівництво розчароване рішенням суду. "[Adidas] продовжить захищати свою інтелектуальну власність, включаючи подання будь-яких відповідних апеляцій", - уточнив він.

У січні 2020 року шведський виробник одягу H&M також відсудив у Adidas логотип із зображенням двох смужок. Суд ухвалив, що ретейлеру дозволяється продавати речі, на яких нанесено дві лінії, оскільки їхні пропорції відрізняються від трьох фірмових смужок на речах німецького бренду.

Платинова Буковина, Чернівці

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