



Наскільки сильна ПВК Вагнера і кому служить Пригожин? - 04.01.2023 11:01

Про особливу роль ПВК Вагнера на війні в Україні та посилення впливу її засновника Євгена Пригожина .

У важких боях, що тривають вже котрий день, під Соледаром беруть активну участь підрозділи російської ПВК Вагнера, повідомляють у ЗСУ. Тим часом, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що засновник військової компанії Євген Пригожин користується ситуацією, щоб створити ПВК Вагнера репутацію єдиної сили, здатної досягти успіхів в Україні.

У чиїх інтересах діє Пригожин, якого багато хто вважає наближеним до президента РФ Володимира Путіна, насправді? Чи справді вагнерівці змагаються з Міноборони РФ, а Пригожин - особисто з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу? Ці питання 12 січня обговорювали гості ток-шоу DW "У саму точку": керівниця проекту "Русь сидяча" Ольга Романова, російський політик та психолог Леонід Гозман та багаторічний кореспондент німецьких телеканалів n-tv та RTL у Росії Дірк Еммеріх (Dirk Emmerich).

Що відомо про помилування найманців, які воювали в Україні

За словами Ольги Романової, "з першого набору найманців", завербованих наприкінці червня - на початку липня у трьох в'язницях Ленінградської та двох в'язницях Новгородської області, - всього близько 1000 ув'язнених - з війни в Україні повернулися лише 20 осіб, проте повернулися вони "ненадовго" .

"У них підписаний контракт про те, що вони мають повернутися на фронт через 45 днів після того, як вони його покинули. У них є довідка про помилування. Пригожин сам плутається, коли каже, що це за папір. Тому що президентського указу про помилуванні не існує, - пояснює вона. - Можливо, і існує секретний указ про помилування, але тоді це секрет і від решти: і від дільничного, від ФСВП, від суду".

За її даними, для участі у війні найняли близько 40 000 ув'язнених. Завдяки спілкуванню із родичами завербованих зеків Романова знає, що папери "про помилування" для них на зону приходили, однак у тому, що такі "документи" для 40 000 ув'язнених підписав особисто Путін, вона сумнівається.

За оцінкою Романової, завербовані для участі у війні ув'язнені російських в'язниць - "це сьогодні основа ПВК Вагнера". У той же час "старий склад" виконує роль командирів і закордонних загонів, їх завдання - "стежити за цією величезною армією".

Ольга Романова наголошує, що досі йшлося про "найманство у приватну військову компанію за гроші без законних на те підстав", однак і "мобілізація в зонах буде, обов'язково буде".

Коментуючи той факт, що ув'язнені російських в'язниць, які сиділи за тяжкі злочини після участі у війні в Україні, повертаються в суспільство, Леонід Гозман, підкреслює, що його це не дивує: "У нас це, як кажуть, у тренді. У нас кримінальний менталітет і тюремна культура, тюремна мова пронизують суспільство, причому не тільки внизу, а й нагорі, - міркує він.- Так звана еліта - губернатори, депутати - висловлюються на кримінальній говірці, на фені. Менталітет бандитів поширений, тому це абсолютно природний союз. божевільних планів цієї злочинної влади використовуються злочинці. А як інакше?

Чи займе Пригожин місце Путіна?

Розмірковуючи про те, чому ПВК Вагнера, як стверджують багато спостерігачів, змагається з Міноборони РФ, Гозман зазначає: "Мені здається, що Пригожин, Кадиров, ще кілька людей - це не ті enfants de la liberté (з французької: діти свободи." - Ред. .), які бунтують проти Путіна і дозволяють собі щось говорити.Нічого подібного.Мені здається, що Володимир Володимирович (Путін. - Ред.) йде шляхом царя Івана Грозного.Коли Іван Грозний розчарувався у своїх державних структурах, він вирішив зробити паралельна держава і назвав її опричнина.У цій землі опричній діяли інші закони, тобто взагалі ніяких законів не було, і опричники Івана Грозного були такі терористи, яким можна було все, чого не можна було іншим.(…) І Пригожин, і Кадиров на особливому становищі, і їх вустами Путін каже своїм генералам: погано поводитеся, мені є, ким вас замінити".

Засновник ПВК Вагнера Євген ПригожинЗасновник ПВК Вагнера Євген Пригожин

Євген ПригожинФото: AP Photo/picture alliance

Тим часом зайняти місце Путіна у Пригожина, на думку Леоніда Гозмана, не вийде: "Бо він бандит, а бандиту потрібна кормова база, йому треба когось грабувати. Якщо раптом він стає на чолі держави - і що? Тут же треба ділитися , Треба щось давати і підвідомчому народу ".

Друга причина, яка виключає такий розвиток, за словами Гозмана, полягає в тому, що "головного автократа" має приймати та поважати його команда, а Пригожина не поважають, "до нього дуже погано ставляться, він абсолютно ізольований".

Якою була ПВК Вагнера у 2016 році в Сирії

Німецький журналіст Дірк Еммеріх був у відрядженнях у Сирії кілька разів, у тому числі разом із російською армією на запрошення Міноборони РФ, і бачив дії ЗС РФ навколо Алеппо і в Дамаску.

Під час одного зі своїх візитів до країни, у 2016 році, у лобі готелю, де він проживав, Еммеріх побачив Дмитра Уткіна, який, як вважається, разом із Пригожиним створив ПВК Вагнера. "У нього була форма. І що було для мене страшно і дивно, один раз у нього тут (на грудях. - Ред.) була SS. Тобто, ось цей знак німецького SS, який ми знаємо з часів націонал-соціалізму в Німеччині ", – згадує німецький журналіст у студії DW.

Політик та психолог Леонід Гозман (фото з архіву) Політик та психолог Леонід Гозман (фото з архіву)

Леонід ГозманФото: Sergei Savostyanov/TASS /dpa/picture alliance

Як каже Еммеріх, коли він поставив Ігорю Конашенкову, який тоді відповідав за комунікацію з іноземними журналістами, питання про те, чи він знає про існування ПВК Вагнера, той відповів: "Ви що?".

За оцінкою Дірка Еммеріха, наразі ПВК Вагнера змінилася: "Тоді (у 2016 році в Сирії. - Ред.) вони діяли секретно, дуже чітко, дуже тихо. Ніхто не знав, вони є чи ні. А зараз ПВК Вагнера на війні в Україні - це, звичайно, зовсім інша справа, тому що їх стало набагато більше. І вони не допомагають російській армії, а це якась паралельна армія, бо сама російська армія просто не справляється".

Більш детально думки експертів про те, яку роль відіграє ПВК "Вагнер" у війні РФ проти України та які політичні амбіції її засновника Євгена Пригожина, можна дізнатися, подивившись повну версію ток-шоу DW "Найточніше".

Платинова Буковина, Чернівці

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