



Как узнать данные в реестрах онлайн о ФОП, юр. лицах Украины. 2023 год - 11.01.2023 12:01

С 27 декабря 2022 года восстановлен доступ к Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (далее — ЄДР), а с 6 января 2023 года ФОП предоставлена возможность получать выписку из ЄДР на Портале Действие.

Что изменилось?

Теперь на Портале Минюста получить информацию из ЄДР можно исключительно при условии идентификации личности электронной подписью.

При этом лицо может осуществить как безвозмездный поиск, так и сформировать платное извлечение, которое пригодится при заключении договоров, участии в тендерах, получении банковских услуг и т.д.

Как осуществить бесплатный поиск?

— На Портале Минюста выберите услугу «Бесплатный запрос» перейти на сайт — ссылка

— Укажите о ком хотите получить сведения:

- физическое лицо-предприниматель;

- юридическое лицо;

— обособленное подразделение юридического лица;

— Введите информацию для поиска:

- ФИО или ЄДРПО физического лица-предпринимателя ФОП;

— полное или сокращенное наименование или код ЄДРПО юридического лица;

— полное наименование или код ЄДРПО обособленного подразделения юридического лица;

— Пройдите идентификацию с помощью электронной подписи и нажмите кнопку «Выполнить идентификацию».

Нажмите «Подробнее» и ознакомьтесь с искомой информацией.

Как получить выписку из ЄДР (платно)?

- На Портале Минюста:

— Выберите услугу «Платный запрос» перейти на сайт по ссылке

— Нажмите кнопку «Создать запрос».

— Пройдите идентификацию с помощью электронной подписи и нажмите кнопку «Выполнить идентификацию».

— Выберите тип документа:

— выписка о физическом лице-предпринимателе;

— выписка о юридическом лице;

— выписка об обособленном подразделении юридического лица;

— Введите информацию для поиска:

- ФИО или ИНН физического лица-предпринимателя;

полное или сокращенное наименование или код ЄДРПО юридического лица;

полное наименование или код ЄДРПО обособленного подразделения юридического лица;

Выберите пункты, которые необходимо внести в документ.

Оплатите услугу (в настоящее время стоимость составляет 100 грн.; дополнительно может взиматься плата за банковские услуги).

Выписка станет доступна для просмотра и загрузки.

На Портале Дія:

Выберите услугу «Извлечение из ЄДР» и нажмите «Подать заявление» перейти по ссылке на сайт

Авторизируетесь с помощью возможных способов (BankID, Действие. Подпись, электронный ключ и т.п.).

Проверьте сведения о заявителе и подтвердите их.

Выберите способ оплаты и оплатите услугу. Размер административного сбора составляет 100 грн. Дополнительно может производиться плата за банковские услуги.

Через несколько минут выдержка поступит на электронную почту и будет доступна для просмотра и загрузки на Портале в разделе «Услуги».

Обратите внимание, на Портале Дія выдержку можно получить только по собственному ФОП, на Портале Минюста таких ограничений не установлено.

Платинова Буковина, Чернівці

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