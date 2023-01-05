



Дієти з TikTok та схуднення на пиві - чому це небезпечно? - 12.01.2023 11:45

Дієти з TikTok та схуднення на пиві. Чому різко починати худнути після новорічних свят може бути небезпечно

Прагнення схуднути штовхає людей на пошуки дієт, які дадуть швидкий результат. Але екстремальні способи скинути вагу не допомагають досягти ідеальної форми, а позбавляють психічного здоров'я та призводять до розладів харчової поведінки. "Лента.ру" з'ясувала, чому не варто вдаватися до дієт моделей і худнути на пиві або фастфуді, навіть якщо хочеться терміново привести себе у форму після новорічних свят.

«Сьогодні в мене розпочинається новий експеримент. Сиджу я в TikTok, натикаюся на відео якогось лікаря, який обіцяв, що його дієта дозволить за сім днів позбавитися семи кілограмів. І я подумала — чому б і ні! - Розповідає в TikTok юна дівчина.

Весь тиждень вона харчується тільки сиром, гречкою та овочами і щодня докладно звітує про меню та відчуття. У фіналі дівчина зізнається, що не витримала та з'їла торт. «Не знаю, чому так сталося, – розповідає вона. — Це було різке помутніння. Але потім я випила таблетки, які допоможуть вивести це з організму».

Це далеко не дивна дієта, яку можна зустріти в соцмережах. Худнути радять на пиві, каві, бургерах, шоколаді або, навпаки, на повній відмові від перероблених продуктів та солодощів та з підключенням щоденних виснажливих тренувань. Дехто рекомендує схуднення на поцілунках, інші клянуться, що можна скидати по кілограм на добу, якщо пити тільки холодну воду і є кмин ложками.

Завжди перебувають люди, які вірять у такі дієти і навіть намагаються їх дотримуватися. Британка Саманта Фріго стверджує, що схудла на 30 кілограмів, харчуючись піцею та спагетті. А Ентоні Ховард-Кроу зі США вихвалявся, що скидав майже кілограм на тиждень, харчуючись переважно морозивом.

Чи пішло це на користь їхньому здоров'ю, зазвичай не згадується. Найчастіше дотримання екстремальних методів позбавлення від ваги завдає чималого дискомфорту, який люди свідомо чи несвідомо терплять. Наслідки цього можуть бути найгіршими.

"Вони відтворюють історію насильства через своє тіло"

Люди захопилися екстремальними дієтами далеко не вчора — і часом у прагненні привабливої зовнішності йшли на такі жертви, на які і сьогодні вирішиться не кожен. Наприклад, англійський поет-романтик, кумир Пушкіна і Лермонтова, що жив на початку XIX століття, лорд Байрон для набуття «шляхетної» блідості пив оцет.

Трохи пізніше, у вікторіанську епоху, жінки, які прагнуть ідеальної талії, ковтали стрічкових черв'яків. Після цього можна було не стримуватись при їжі - все одно половина обіду дістанеться гігантському кишковому паразиту.

Худнути за допомогою стрічкових хробаків куди небезпечніше, ніж за порадами з TikTok, але зрештою все це прояв однієї і тієї ж проблеми. Психолог вважає, що у людей, які прямують екстремальним дієтам, ослаблений інстинкт самозбереження. Вони отримують емоційне задоволення, коли «карають» себе за надмірну вагу, тому обирають найдивніші системи харчування, від яких в іншому випадку воліли б триматися подалі.

Через тіло людина розповідає про себе навколишній світ. Якщо в нього недостатньо слів і образів у сфері психічного, він починає повідомляти про свої переживання у стосунках із тілом. І способи, якими він це робить, важко назвати здоровими

Психолог Вікторія Корєтнік:

Одна з основних причин нав'язливого прагнення худнути, за словамимпсихолога, пов'язана з невідповідністю між рівнем потреб та ступенем їхньої задоволеності. Люди, які опинилися в такій ситуації, зазнають тривоги, порожнечі, страху, які часом призводять їх до хибного висновку, що корінь їхніх проблем полягає в зайвих кілограмах.

"Ще одна причина лежить у галузі психосексуального розвитку", - пояснює психолог. Якщо сексуальна потреба не задовольняється, то людина намагається отримати задоволення іншими способами і потрапляє до замкнутого кола. Він намагається замінити секс їжею, відчуває за це провину і починає катувати себе, ніби караючи за нереалізоване бажання.

За словами психолога, нерідко вибір тих, хто сідає на радикальні дієти, продиктований психологічними травмами дитинства. «Якщо люди в дитинстві зазнавали фізичного чи емоційного насильства на регулярній основі, то потім вони начебто відтворюють історію насильства через своє тіло, — каже вона. — Тільки ґвалтівниками стають вони самі, мучать себе через голод і відчувають ненависть до свого тіла, таку саму, з якою вони зіткнулися раніше».

Як зазначила психолог, образ зовнішнього агресора переходить усередину психіки, звідси — нав'язливе бажання самокатувати і мучити власне тіло через екстремальні дієти. Є для людини означає жити. Якщо він починає позбавляти себе їжі, значить, він має приховане бажання припинити жити», — додала вона.

«Я щиро думала, що роблю правильно»

Особливо небезпечно, коли сумнівні методи схуднення пов'язані зі знаменитими іменами чи хоча б брендами. Можна згадати, наприклад, популярну методику позбавлення надмірної ваги, якою нібито користуються моделі Victoria's Secret. Вона вимагає перейти на дієту, що складається головним чином з овочів та смузі, а обов'язковою умовою стають щоденні виснажливі тренування.

Метод Victoria's Secret миттю розлетівся по соцмережах, надихаючи відеоблогерів на нові челенджі, а дівчат на ризиковані експерименти з харчуванням. При цьому замовчувалося, що модель Victoria's Secret Бріджіт Малкольм, яка чимало посприяла популяризації цієї методики, через неї ж заробила анорексію та проблеми з психікою.

Згодом вона вибачилася за свої поради. Виявилося, що Малкольм розповідала, як низькокалорійне харчування та щоденні двогодинні тренування допомагають їй залишатися у формі, але не поширювалася на проблеми з харчовою поведінкою та дисморфією. «Я щиро думала, що роблю правильно для свого здоров'я та гарного самопочуття», — виправдовувалася модель.

Психолог закликає не вірити дієтам, що просуваються знаменитостями. Відомі люди показують лише елементи свого харчування. Ми не знаємо, що саме у них відбувається у житті, а бачимо лише те, що вони показують на публіці», — пояснила вона. За її словами, багато хто підсвідомо розуміє, що методики схуднення, що транслюються зірками, нездорові, але їх популярність має для свідомості легалізуючу силу.

Зірки та інші відомі особи впливають на бажання схуднути, виступаючи в цьому випадку як фігура, яка дозволила цим займатися і показала власним прикладом, що це добре і правильно.

Психолог Вікторія Корєтнік:



Навіть на перший погляд здорове харчування може бути ознакою проблем із психікою, стверджує психолог. За її словами, у 1970-ті роки вперше заговорили про так звану орторексію — нав'язливе бажання вибирати лише здорову їжу. "Офіційним діагнозом вона так і не стала, оскільки виділити чіткі критерії важко, але фахівці все одно використовують цей термін", - пояснює вона.

При орторексії здорове харчування та фанатичне заняття спортом стають центральною маніакальною ідеєю, на якій фіксується людина. «Він все своє життя вибудовує навколо бажання їсти лише здорову їжу та вести суперздоровий спосіб життя», — розповідає психолог.

Однією з причин такої поведінки є бажання заслужити любов і схвалення оточуючих. «Людина часто плутає кохання із соціальним схваленням, — каже психолог. — Дівчина, наприклад, думає, що якщо вона скине п'ять кілограмів, то одразу знайдеться той, хто її по-справжньому покохає. Вона не розуміє, що для того самого кохання, яке вона шукає, не потрібні умови».

Платинова Буковина, Чернівці

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