



Обрано нову Міс Земля 2023. Хто вона? - 28.12.2022 16:51

Як живе найкрасивіша дівчина планети?

Переможницею міжнародного конкурсу краси "Міс Земля – 2022" вперше стала кореянка. 23-річна Міна Сью Чой обійшла представниць Австралії, Колумбії та Палестини, які здобули титули "Міс Повітря - 2022", "Міс Вогонь - 2022" та "Міс Вода - 2022". Корону переможниці вручила «Міс Земля – 2021» Дестини Евелін Вагнер із Беліза. Лента.ру розповідає про життя та принципи головної красуні Землі.

Цього року конкурс уперше з початку пандемії проводився очно: раніше у 2020 та 2021 роках організатори влаштували віртуальне нагородження. Тоді це був перший подібний прецедент в історії Великої четвірки конкурсів краси, і він, звичайно, допоміг забезпечити безпеку учасниць, але позначився на видовищності змагання. Тому очний фінал конкурсу 29 листопада у філіппінському місті Паранаці вийшов особливо святковим.

"Міс Земля" - наймолодший із конкурсів краси. Організатори цього огляду красунь мають на меті не лише влаштувати шоу, а й привернути увагу до екологічних проблем. Переможниця має бути не просто красунею, а й вболівати душею за природу планети, адже весь наступний рік їй доведеться працювати як представник програми ООН з навколишнього середовища, співпрацювати зі Світовим фондом дикої природи та іншими організаціями.

Тому в анкетах учасників на сайті конкурсу у кожної дівчини вказано тварину, яка їй подобається найбільше. У цьогорічної переможниці Міни Сью Чой це був дельфін.

Майбутня "Міс Земля – 2022", представниця Південної Кореї Міна Сью Чой, народилася в корейській родині в Сіднеї, Австралія, і прожила там до семи років. Потім переїхала до Сеула і пішла до місцевої школи. Дівчина зізналася, що спочатку однолітки не прийняли її, оскільки вона багато розмовляла англійською, але невдовзі їй вдалося адаптуватися і знайти друзів.

Часті переїзди та необхідність адаптуватися у нових місцях значно вплинули на мене. Думаю, завдяки цьому досвіду я стала громадянкою світу

Сью Чой кілька разів змінювала місце проживання та періодично поверталася до етнічної родини. Має родичів у Канаді, Австралії, США та Південній Кореї. За словами дівчини, незважаючи на відстані її близьким, вдається підтримувати зв'язок і збиратися на важливі свята. Батьки Міни навчили її шанувати сімейні традиції і бути відкритим новому досвіду. 2021 року кореянка переїхала до США і почала вивчати мистецтво комунікацій в Університеті Іллінойсу в Урбані-Шампейні. У тому ж році вона здобула титул «Міс Корея – 2021».

Я пишаюся своїм походженням і сподіваюся, що мій погляд на світ надихне оточуючих. Мені важливо змінювати світ на краще, не зупиняючись на досягнутому

Міна Сью Чой Міс Земля - 2022

Міна пояснила, що дуже пишається приналежністю до корейського народу. Вона вважає корейців працелюбними та вміючими приймати виклики долі. Дівчина зізналася, що їй приємний інтерес людей усього світу до Кореї та її культури.

Найнезвичайнішою поступкою, яку вона коли-небудь робила, Міна вважає поїздку на Балі, про яку вона не попередила матір та батька. Тоді вона летіла з пересадкою і запізнилася на стикувальний рейс, через що їй довелося просидіти в аеропорту десять годин. «Це був мій перший досвід подорожі наодинці в незнайоме місце. Пам'ятаю, що одночасно відчувала і тривогу, і сильну цікавість до нового», - сказала Сью Чой.

Серед цінностей Міни — зниження вуглецевого сліду рахунок використання екологічного транспорту. За її словами, вона любить їздити велосипедом вулицями Сеула і насолоджуватися їхньою красою. Вона пояснила, що їзда велосипедом корисна не тільки для здоров'я, але і для навколишнього середовища. Зелений транспорт допомагає скоротити викиди небезпечного для людини та природи вуглекислого газу.

Я пам'ятаю, як одного разу подивилася на зірки вночі і усвідомила одну важливу річ: незалежно від того, в якій країні ми знаходимося, ми дивимося на те саме небо. Ми можемо належати до різних культур і мати різні цінності, але в нас спільний будинок — планета Земля. Я переконана, що відповідальність кожного — усвідомити, яку шкоду ми щодня завдаємо нашому будинку, і зробити все можливе для того, щоб його скоротити. Щоб зберегти прекрасну Землю для себе та для тих, кого ми любимо

У фіналі конкурсу чотирьом претенденткам на головний титул поставили те саме питання: "Що б ви хотіли виправити в цьому світі і як би ви це зробили?" Відповідь Міни вразила глядачів, ведучого та журі, оскільки вона звернула увагу на важливість співчуття та вміння стати на місце другої людини, щоб зрозуміти, що він відчуває і чому. Дівчина зробила висновок, що хотіла б зробити цей світ більш прийнятним та емпатичним.

Платинова Буковина, Чернівці

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