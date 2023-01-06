Как безопасно использовать генераторы?

- 06.01.2023 16:45
Как безопасно использовать генераторы?

При плановых и аварийных отключениях электроэнергии украинцы все чаще используют генераторы. Их эксплуатация требует соблюдения определенных правил безопасности.
Размещать генератор следует только на улице, чтобы расстояние до ближайшей стены или окна было не менее 6 метров. Ведь при его нагревании предметы поблизости могут загореться. Кроме того, он выделяет угарный газ, который вредит здоровью.

Как заправлять?

Заправляйте генератор только вне помещений. Перед этим дайте прибору остыть. Топливо, пролитое на горячие детали двигателя, может вспыхнуть.

Важно. Купите только сертифицированное топливо в лицензированных точках продаж. Тщательно защищайте его от влаги и дождя.

Несколько советов по использованию генератора:

- перед использованием устройства установите в помещении детекторы угарного газа и приобретите огнетушитель;

- подключайте электроприборы непосредственно к генератору или используйте внешний удлинитель;

- обязательно проверьте, нет ли на шнуре порезов или разрывов, а на штекере имеются три контакта, в том числе заземляющий штифт.

Платинова Буковина, Чернівці

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