Моряки знайшли «корабель-привид» у Бермудському трикутнику

- 02.01.2023 23:16
Моряки знайшли «корабель-привид» у Бермудському трикутнику

The Sun: моряки знайшли у Бермудському трикутнику яхту без людей на борту

Моряки знайшли в Бермудському трикутнику корабель-примара без людей на борту і спробували відбуксирувати його до суші. Про це повідомляє The Sun.

Двоє яхтсменів з Проекту дослідження океану натрапили на покинуту яхту в Атлантичному океані. Дослідники помітили, що її вітрило спущено, мотор не працює, і на борту не видно жодних ознак життя. Стурбовані тим, що на судні можуть бути постраждалі чоловіки вирішили висадитися на нього.

Один із членів команди, Метт Рузерфорд, зняв те, що відбувається на відео. «Це страшно занедбаний вітрильник під назвою Woolfhound («Волкодав» - прим. «Стужки.ру»). Не знаю, що всередині. Зараз я піду подивитися і сподіваюся, не знайду мертвих тіл чи чогось подібного», - заявив він. Опинившись на човні, Рузерфорд спочатку боявся відчиняти двері та шафи. Озирнувшись, він сказав: «Мертців немає, слава богу. Це абсолютне безумство. 1,2 тисячі кілометрів від Бермуд, 2,4 тисячі кілометрів від США, стоїмо посеред океану на яхті Swan 48».

Моряки вирішили відбуксирувати яхту до берега. «Це кумедно, 14-метрова яхта та 12-метрова яхта. Ми намагатимемося доставити її на Бермуди», — зазначив дослідник. Після 47 днів в океані, у яхтсменів почало закінчуватися паливо, але вони попросили екіпаж вантажного судна, що зустрінеться, поділитися пальним. Рузерфорд із товаришем продовжили буксирувати таємничу яхту, але врешті-решт їм довелося перерізати буксирний трос, оскільки він зачепився за кермо їхнього судна і мало не зламав його.

Онлайн-сищики встановили, що яхта належала шкіперу Алану МакГеттінґану з Королівського Ірландського яхт-клубу. За два місяці до виявлення Рузерфордом яхта серйозно постраждала під час шторму. Макгеттінган активував аварійний маячок і команді довелося залишити судно. Капітана яхти та його команду врятував грецький вантажний корабель за 100 кілометрів від Бермуд.

Раніше повідомлялося, що в США мисливці за аварії корабля Стіві і Кеті Ліберт виявили уламки «корабля-примари», який затонув майже 350 років тому. Йдеться про судно «Грифон», побудоване французьким дослідником Рене-Робером Кавальє де Ла Салем для пошуку шляхів до Азії.

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: Фото ілюстрація

Ключові слова: знайшли у Бермудському трикутнику яхту

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Как выбрать онлайн казино для игры на деньги Как выбрать онлайн казино для игры на деньги Играть в казино онлайн на деньги: как выбрать лучший ресурс
- 05.01.2023 20:18
Головний храм Києво-Печерської лаври передали державі Успенський собор Києво-Печерської лаври
- 05.01.2023 19:04
Стали відомі перші слова короля Британії після народження принца Гаррі Герцог Сассецький принц Гаррі у своїй
- 05.01.2023 16:10
У Чернівцях поліцейські встановили особу крадія елементів новорічної локації Учора 4 січня до поліції звернулися працівники Чернівецької міської ради та
- 05.01.2023 12:15
Колишнього Папу Римського Бенедикта XVI поховали У Ватикані пройшла церемонія похорону колишнього
- 05.01.2023 11:22
Оперативна інформація станом на 05.01.23 щодо російського вторгнення Слава Україні! Розпочалася триста шістнадцята доба російського широкомасштабного вторгнення.
- 05.01.2023 10:28
Ситуація на фронті 4 січня 2023 року Ворог продовжує переміщувати до районів ведення бойових дій особовий склад
- 04.01.2023 08:35
США оцінили можливість відкриття нового фронту в білорусі Пентегон не побачив у Білорусі ознак підготовки до бойових дій проти України
- 03.01.2023 16:56
Як онлайн отримати довідку про власність на житло? Підтвердити, що ви — власник нерухомості: як о
- 30.12.2022 12:08
Хімік кілька місяців підмішував отруту в їжу та воду колезі. В американському місті Берклі, штат Каліфорнія, затримано
- 24.12.2022 16:03

Всі новини