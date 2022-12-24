



Моряки знайшли «корабель-привид» у Бермудському трикутнику - 02.01.2023 23:16

The Sun: моряки знайшли у Бермудському трикутнику яхту без людей на борту

Моряки знайшли в Бермудському трикутнику корабель-примара без людей на борту і спробували відбуксирувати його до суші. Про це повідомляє The Sun.

Двоє яхтсменів з Проекту дослідження океану натрапили на покинуту яхту в Атлантичному океані. Дослідники помітили, що її вітрило спущено, мотор не працює, і на борту не видно жодних ознак життя. Стурбовані тим, що на судні можуть бути постраждалі чоловіки вирішили висадитися на нього.

Один із членів команди, Метт Рузерфорд, зняв те, що відбувається на відео. «Це страшно занедбаний вітрильник під назвою Woolfhound («Волкодав» - прим. «Стужки.ру»). Не знаю, що всередині. Зараз я піду подивитися і сподіваюся, не знайду мертвих тіл чи чогось подібного», - заявив він. Опинившись на човні, Рузерфорд спочатку боявся відчиняти двері та шафи. Озирнувшись, він сказав: «Мертців немає, слава богу. Це абсолютне безумство. 1,2 тисячі кілометрів від Бермуд, 2,4 тисячі кілометрів від США, стоїмо посеред океану на яхті Swan 48».

Моряки вирішили відбуксирувати яхту до берега. «Це кумедно, 14-метрова яхта та 12-метрова яхта. Ми намагатимемося доставити її на Бермуди», — зазначив дослідник. Після 47 днів в океані, у яхтсменів почало закінчуватися паливо, але вони попросили екіпаж вантажного судна, що зустрінеться, поділитися пальним. Рузерфорд із товаришем продовжили буксирувати таємничу яхту, але врешті-решт їм довелося перерізати буксирний трос, оскільки він зачепився за кермо їхнього судна і мало не зламав його.

Онлайн-сищики встановили, що яхта належала шкіперу Алану МакГеттінґану з Королівського Ірландського яхт-клубу. За два місяці до виявлення Рузерфордом яхта серйозно постраждала під час шторму. Макгеттінган активував аварійний маячок і команді довелося залишити судно. Капітана яхти та його команду врятував грецький вантажний корабель за 100 кілометрів від Бермуд.

Раніше повідомлялося, що в США мисливці за аварії корабля Стіві і Кеті Ліберт виявили уламки «корабля-примари», який затонув майже 350 років тому. Йдеться про судно «Грифон», побудоване французьким дослідником Рене-Робером Кавальє де Ла Салем для пошуку шляхів до Азії.

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: Фото ілюстрація

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