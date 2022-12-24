Стали відомі перші слова короля Британії після народження принца Гаррі- 05.01.2023 16:10
The Guardian: король Британії назвав принца Гаррі "запасним" після його народження
Герцог Сассецький принц Гаррі у своїй автобіографії розповів про перші слова короля Британії після його народження. Про це повідомляє британська газета The Guardian із посиланням на твір.
Так, у мемуарах Гаррі зізнався, що його батько, король Великобританії Карл III назвав його запасним спадкоємцем. "Прекрасно! Тепер моя робота зроблена», - заявив він принцесі Діані.
Стало відомо, що згадана історія пояснює назву книги, яка має з'явитися у продажу 10 січня 2023 року. 416-сторінкова автобіографія, яку онук Єлизавети II написав у співавторстві з лауреатом Пулітцерівської премії Джоном Мерінгером, отримала назву Spare, що можна перекласти як «Запасний» чи «Зайвий».
Раніше у січні принц Гаррі у своїх мемуарах поділився подробицями бійки зі старшим братом Вільямом.
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