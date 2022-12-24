Колишнього Папу Римського Бенедикта XVI поховали

- 05.01.2023 11:22
Колишнього Папу Римського Бенедикта XVI поховали

У Ватикані пройшла церемонія похорону колишнього Папи Римського Бенедикта XVI

У Ватикані 5 січня відбулася урочиста церемонія похорону колишнього Папи Римського Бенедикта XVI. Про це повідомляє "Бі-Бі-Сі".

До церемонії приєднався чинний Папа Римський Франциск I, якого доставили на площу перед собором Святого Петра в інвалідному візку.

Бенедикта XVI поховали у гробниці під базилікою Святого Петра. За даними поліції, на похорон прийшло близько 50 тисяч скорботних. Офіційні делегації прибули від урядів Італії та рідної країни колишнього понтифіка Німеччини. Інші політичні лідери, включаючи короля та королеву Бельгії, були присутні у приватному порядку. За кілька днів попрощатися з Бенедиктом XVI прийшло понад 200 тисяч людей.

Бенедикт XVI (у світі - Йозеф Алоїз Ратцінгер) був 265-м папою римським в історії, з 19 квітня 2005 року по 28 лютого 2013 року. Він помер уранці 31 грудня у віці 95 років. Залишивши пост у 2013 році, понтифік оселився у монастирі Mater Ecclesiae («Матері Церкви») у Ватикані.

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