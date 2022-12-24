



У Чернівцях поліцейські встановили особу крадія елементів новорічної локації - 05.01.2023 12:15

У Чернівцях поліцейські встановили особу крадія елементів новорічної локації

Учора 4 січня до поліції звернулися працівники Чернівецької міської ради та повідомили про пошкодження новорічної локації на площі Філармонії і викрадення декоративних елементів. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Співробітники Чернівецького районного управління поліції у результаті проведених поліцейських заходів встановили особу порушника. Правоохоронці опитали свідків та очевидців події, переглянили відео з камер з спостереження. Крадієм виявився 36-річний житель Хотина, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за скоєння правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального Кодексу України.

Викрадені елементи декорації поліцейські вилучили. Наразі із порушником правоохоронці проводять слідчі дії.

За вчинене діяння буковинцю загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Платинова Буковина, Чернівці

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