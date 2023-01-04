Ситуація на фронті 4 січня 2023 року

- 04.01.2023 08:35
Ситуація на фронті 4 січня 2023 року

​​Оперативна інформація станом на 18.00 04.01.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває триста п’ятнадцята доба російського широкомасштабного вторгнення.

Ворог продовжує переміщувати до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Крім залізничних перевезень використовує військово-транспортну та цивільну авіацію.

Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних удари по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області, здійснив 9 авіаційних ударів та 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - веде оборону. Проводить інженерне обладнання позицій та мінування місцевості вздовж лівого берега річки Дніпро.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка - Сумської та Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони 15 населених пунктів. Серед них - Масютівка, Западне, Куп’янськ, Котлярівка, Берестове Харківської області та Іванівка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках обстріляно райони понад 30 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Берестове, Веселе, Бахмут, Часів Яр, Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під вогневе ураження окупантів потрапили Золота Нива, Вугледар, Микільські Дачі і Пречистівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад 40 населених пунктів. Не припиняє тероризувати мирне населення міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів російських окупантів постраждала цивільна інфраструктура Дорожнянки, Залізничного, Білогір’я, Лук’янівського і Кам’янського Запорізької області та Гаврилівки, Дудчан, Іванівки, Антонівки і Дніпровського на Херсонщині.

В місті Луганськ, в неврологічному відділені Луганської обласної клінічної лікарні, окупанти лікують понад 100 найманців приватної військової компанії “вагнер”.

Щодо втрат ворога. Підтверджено вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими.

Наша авіація протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу здійснили вогневе ураження пункту управління, 2 районів зосередження живої сили і військової техніки та складу боєприпасів ворога.

Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: стан справ на фронті січеь 2023

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