На Одещині закликали заборонити УПЦ Московського патріархату

- 23.12.2022 10:39
На Одещині закликали заборонити УПЦ Московського патріархату

Депутат Гончаренко закикав на Одещині заборонити УПЦ Московського патріархату

Міська рада Балти на Одещині закликає заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

«Міська рада Балти на моєму окрузі на Одещині вимагає заборонити УПЦ МП! Учора на черговій сесії було ухвалено рішення про звернення депутатів міської ради до центральних органів влади щодо негайної заборони», - написав він.

Гончаренко подякував депутатам за їхню позицію, а також тим, хто підписав петицію про заборону УПЦ МП. Законопроект, запропонований депутатом, опубліковано на сайті президента України Володимира Зеленського. Петиція набрала 26,4 тисяч голосів, її статус перебуває на стадії розгляду.

29 листопада депутати Львівської облради ухвалили рішення заборонити УПЦ МП. Також стало відомо про обшуки Служби безпеки України (СБУ), що почастішали з листопада, в будівлях канонічної УПЦ. СБУ заявляла, що виявила у церквах, монастирях та у священнослужителів по всій республіці проросійську літературу. У свою чергу, в УПЦ зазначили, що внесені до Верховної Ради законопроекти у сфері релігії та свободи совісті порушують права парафіян, а також спрямовані на фактичну ліквідацію церкви.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: заборона УПЦ МП

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