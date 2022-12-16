



Вісім школярок убили бездомного заради пляшки спиртного - 23.12.2022 09:36

У Торонто вісім дівчат убили бездомного заради пляшки спиртного

У канадському місті Торонто вісім школярок, які познайомилися у соцмережі, вбили безпритульного. Про це повідомляє Associated Press.

Дівчата напали на чоловіка, ударили його ножем і, за версією поліції, спробували відібрати у нього пляшку зі спиртним. Невдовзі їх затримали неподалік місця злочину. Потерпілого доправили до лікарні, де він помер від отриманих поранень.

Двом учасницям нападу було по 16 років, решті — по 13 та 14 років. Після затримання у дівчат було вилучено зброю. Троє з них уже мали справу з поліцією.

Вони познайомилися у соцмережі. Усі живуть у різних частинах міста. Ми не знаємо, як і навіщо вони зустрілися того вечора і чому попрямували до центру. Невідомо, чи вони давно знайомі. На даний момент я не став би говорити, що це була банда

Співробітник відділу поліції Торонто, який займається розслідуванням убивств, Террі Браун зазначив, що нападники використовували так званий свормінг — тактику, за якої кілька нападників раптово оточують жертву та атакують чи грабують її. За його словами, 20-30 років тому таким чином підлітки крали черевики Dr. Martens або кросівки Air Jordan. Тоді подібними злочинами, зазвичай, займалися не дівчата, а юнаки. Браун припустив, що повернення свормінгу пов'язане з певним трендом у соцмережах.

Дівчатам було пред'явлено звинувачення у вбивстві другого ступеня важкості. Мер Торонто Джон Торі висловив співчуття родичам та друзям загиблого. Він зазначив, що кожен житель міста заслуговує на те, щоб до нього ставилися з повагою.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії 20-річний Шон О'Халлоран зарізав незнайомця, а потім забув, що скоїв злочин. Вони зі спільником напали на жертву з ножем під час вечірки, а пізніше вкрали наркотики, які були у квартирі.

Платинова Буковина, Чернівці

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