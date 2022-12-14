10 років ув’язнення загрожує буковинцю, який спричинив ДТП зі смертельним наслідком- 21.12.2022 14:51
До 10 років ув’язнення загрожує буковинцю, який спричинив ДТП зі смертельним наслідком: слідчі поліції завершили досудове розслідування
Нагадаємо: у ніч з 29 на 30 січня у місті Кіцмань, внаслідок зіткнення двох транспортних засобів травми, несумісні з життям отримав 26-річний водій одного із автомобілів. Матеріали кримінального провадження та обвинувальний акт поліцейські скерували до суду.
На місці дорожньо-транспортної пригоди працювали співробітники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області та слідчо-оперативна група відділення №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції.
Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 28-річний житель міста Кіцмань, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz», не врахував дорожньої обстановки, порушив вимоги наявної дорожньої розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем марки «BMW». Водій «BMW», 26-річний житель села Витилівка, від отриманих травм загинув на місці події.
За результатами проведеної судово-токсилогічної експертизи з’ясувалося, що 28-річний водій за кермом перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Слідчі поліції інкримінують буковинцю вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. На підставі отриманих доказів поліцейські склали обвинувальний акт та направили його для розгляду до суду. За скоєне чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
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