



Гігантський диво-акваріум AquaDom зруйнувався в готелі Radisson Blu. Фото - 16.12.2022 20:13

Гігантський диво-акваріум AquaDom зруйнувався в готелі Radisson Blu у центрі Берліна. Міська катастрофа із залученням великої сили пожежників і хаосом навколо місця події привернула увагу всього світу.



Акваріум заввишки 15,2 метрів, описаний як найбільший у своєму роді у світі, зруйнувався в готелі в центрі Берліна в п'ятницю вранці, викинувши до будівлі, а потім на вулиці міста майже 1 мільйон літрів морської води та 1500 тропічних риб.

Сила потоку води, що виходить із будівлі, виштовхнула купи сміття — від скручених ламп до візків для посильних — надвір перед готелем. Деякі гості, виведені з готелю, описали вулицю, як «посипану рибою, що вмирає», деякі рибки, здавалося, замерзли до смерті від холодної ранкової температури - 7 градусів.

Близько 100 пожежників відреагували на подію, оточивши перехрестя поряд з готелем Radisson, неподалік центральної площі Александерплац. Після того, як гості були евакуйовані, влада перевірила наявність структурних пошкоджень будівлі, двох людей було доставлено до лікарні для лікування порізів, викликаних осколками скла резервуара, що лопнув.

Циліндричний резервуар, що одержав назву AquaDom, був побудований в готелі в 2003 році. Творці AquaDom описали його як найбільший циліндричний акваріум у світі.

Муніципальні чиновники заявили, що хоча риба всередині основного циліндричного акваріума навряд чи виживе, вони працюють над порятунком риби, яка була розміщена в невеликих акваріумах усередині будівлі. Ця риба також була у небезпеці, тому що вибух відключив електрику у будівлі.

"Риба, яка вижила, переміщається з максимально можливими обережностями", - сказав Маркус Камрад, чиновник у Сенаті Берліна. «Наш план А полягає у тому, щоб відновити подачу електрики. План Б полягатиме в тому, щоб доставити рибу в безпечне місце, і ми маємо місця, готові їх дати притулок».

Місцеві ЗМІ повідомили, що Берлінський зоологічний сад запропонував прийняти врятовану рибу.

Причина обвалення акваріума не була відразу зрозуміла, хоча місцеві новини повідомляли, що винен технічний дефект.

В інтерв'ю місцевому телебаченню Сандра Візер, член федерального парламенту, яка зупинялася в готелі, описала своє пробудження від ударної хвилі, яка, на її думку, була порівнянна з невеликим землетрусом, перш ніж знову заснути. Коли вона встала за годину, побачила десятки людей і пожежників біля готелю, і незабаром її вивели з будівлі.

Вона сказала, що сцена біля готелю нагадала їй зону воєнних дій. "Це була картина спустошення з великою кількістю мертвої риби впереміш з осколками скла", - сказала вона, описуючи вмираючу рибу на тротуарі, у тому числі мертву папугу. «Та риба, яка б могла бути врятована, була заморожена до смерті».

Резервуар, розташований у центрі атріуму готелю, мав діаметр 11.6 метра та розташовувався кільцем навколо скляного ліфта, який дозволяв відвідувачам переглядати морське життя всередині.

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