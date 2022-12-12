



Из-за санкций российские толстосумы продают недвижимость на Манхэттене, - Financial Times - 17.12.2022 10:16

Российские богачи в течение нескольких последних дней активизировались на рынке недвижимости Нью-Йорка. Об этом сообщает Financial Times.

Некоторые богатые россияне стали чаще обращаться к брокерам, желая продать дорогу недвижимости на Манхэттене. Большинство из них пытаются сделать это через проверенных брокеров, а не через публичные продажи, чтобы свести огласку к минимуму.

Однако не все прибегают к услугам брокеров. На днях особняк соучредителя Альфа-банка Алексея Кузьмичева (фигурирует в списке санкций) в Верхнем Ист-Сайде был выставлен на продажу за 41 млн долларов, что на 1 млн меньше, чем тот заплатил в 2016 году.

"Все они говорят только о продаже", - отмечает одна из ведущих брокеров Долли Ленц.

По ее словам, на сегодняшний день является большим вопросом условия таких соглашений. Она добавляет, что уже есть десятки покупателей, которые желали бы приобрести российские активы дешевле.

Как пишет FT, большинство российских богачей на Манхэттене далеки от олигархов и вряд ли к ним когда-нибудь применят санкции. По мнению директора по исследованиям брокерской компании Serhant Гаррета Дердериана, россияне, желающие продать недвижимость, являются "очень небольшой группой людей".

"Глобальные рынки, такие как Нью-Йорк и Майами, стали излюбленным местом для богатых. В настоящее время в Нью-Йорке не проводится распродажа принадлежащей россиянам недвижимости", - добавил он.

Напомним, Абрамович из-за санкций продает футбольный клуб "Челси". Стали известны претенденты, – Bloomberg. Напомним, накануне США наложили специальные санкции на 100 российских самолетов, в том числе бизнес-джет Абрамовича. В россии более 1 млн россиян остались без работы из-за санкций, мы ранее писали об этом

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