Співробітники поліції оперативно розкрили крадіжку майна жителя Сторожинця- 15.12.2022 16:00
Співробітники поліції оперативно розкрили крадіжку майна жителя Чернівецького району
Поліцейські затримали раніше судимого чоловіка за таємне викрадення чужого майна поєднане з проникненням та вилучили у нього викрадені речі. Слідчі поліції повідомили затриманому про підозру та звернулися до суду з клопотання про обрання запобіжного заходу.
До поліції з повідомленням про крадіжку звернувся 56-річний житель міста Сторожинець. Зі слів заявника, 10 грудня невідома особа проникла до його підвального приміщення звідки викрала велосипед, будівельний міксер, стабілізатор напруги, електричний подовжувач, 8 автоматичних вимикачів, зарядний пристрій для акумуляторів, накладний замок та інші інструменти. Сума збитків завдана буковинцю становить майже 9 тисяч гривень.
На місці злочину поліцейські відділення № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції провели необхідні першочергові слідчі дії, за результатами яких встановили особу зловмисника. Ним виявився 35-річний раніше судимий за скоєння майнових злочинів уродженець російської федерації.
Працівники поліції затримали чоловіка в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У затриманого правоохоронці вилучили викрадене майно.
Слідчі поліції за процесуального керівництва Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 17.12.2022 10:16
- 16.12.2022 20:13
- 16.12.2022 16:43
- 14.12.2022 22:59
- 14.12.2022 17:30
- 14.12.2022 16:44
- 14.12.2022 14:48
- 13.12.2022 22:57
- 13.12.2022 13:43
- 12.12.2022 22:55