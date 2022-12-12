Співробітники поліції оперативно розкрили крадіжку майна жителя Сторожинця

- 15.12.2022 16:00
Співробітники поліції оперативно розкрили крадіжку майна жителя Сторожинця

 Співробітники поліції оперативно розкрили крадіжку майна жителя Чернівецького району

Поліцейські затримали раніше судимого чоловіка за таємне викрадення чужого майна поєднане з проникненням та вилучили у нього викрадені речі. Слідчі поліції повідомили затриманому про підозру та звернулися до суду з клопотання про обрання запобіжного заходу.

До поліції з повідомленням про крадіжку звернувся 56-річний житель міста Сторожинець. Зі слів заявника, 10 грудня невідома особа проникла до його підвального приміщення звідки викрала велосипед, будівельний міксер, стабілізатор напруги, електричний подовжувач, 8 автоматичних вимикачів, зарядний пристрій для акумуляторів, накладний замок та інші інструменти. Сума збитків завдана буковинцю становить майже 9 тисяч гривень.

На місці злочину поліцейські відділення № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції провели необхідні першочергові слідчі дії, за результатами яких встановили особу зловмисника. Ним виявився 35-річний раніше судимий за скоєння майнових злочинів уродженець російської федерації.

Працівники поліції затримали чоловіка в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У затриманого правоохоронці вилучили викрадене майно.

Слідчі поліції за процесуального керівництва Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

 

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