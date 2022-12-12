



За 3000 євро незаконно переправляв осіб через державний кордон - 8 років з конфіскацією майна - 14.12.2022 22:59

Слідчі поліції повідомили про підозру буковинцю, який за 3000 євро незаконно переправляв осіб через державний кордон



Порушника, який сприяв виїзду військовозобов’язаних громадян до Республіки Румунія, правоохоронці затримали на Вижниччині. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За вчинення вказаного злочину затриманому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Достовірно знаючи, про заборону виїзду осіб призивного віку закордон, 48-річний житель села Плоска Вижницького району підшукував людей, які мали намір виїхати за межі України.

В ході досудового розслідування, правоохоронці з’ясували, що буковинець на власному автомобілі «Mercedes-Benz» за 3000 євро допомагав перетнути державний кордон одному з ухилянтів.

8 грудня у селі Селятин працівники поліції спільно з прикордонниками та співробітниками Департаменту контррозвідки СБУ затримали організатора нелегального бізнесу в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі Головного управління Національної поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Платинова Буковина

Джерело: Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області м.

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