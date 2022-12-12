



Не дайте себе ошукати: поліція Буковини застерігає громадян не довіряти псевдобанкірам - 13.12.2022 22:57

Поліцейські закликають не розголошувати коди від картки, паролі від Інтернет-банкінгу, CVV-коди, номер і строк дії банківської карти та іншу персональну інформацію. Якщо вам телефонують невідомі та представляються працівником банку, а в розмові просять продиктувати конфіденційну інформацію, негайно телефонуйте до поліції на спецлінію «102».

Так, 8 грудня до поліції звернулася 49-річна чернівчанка, яка повідомила що стала жертвою шахрайства. Жінка розповіла поліцейським, що їй зателефонував невідомий та представився працівником служби безпеки банку. Псевдобанкір оманним шляхом дізнавався всі персональні та банківські дані. Після чого з карткового рахунка чернівчанки зникли понад 18 тисяч гривень

За вказаним фактом дізнавачі Чернівецького районного управління поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене частино 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Щоб зберегти свої кошти та не потрапити на гачок псевдобанкірів дотримуйтесь декількох порад: не повідомляйте персональні дані, номер та строк дії банківської картки, PIN-код, CVV2-коди, паролі до Інтернет-банкінгу, кодове слово або іншу інформацію невідомим особам, навіть якщо вони називаються співробітниками банку.

У разі отримання подібних дзвінків поліцейські радять зателефонувати до банківської установи, а якщо ви все-таки стали жертвою онлайн-шахрайства, негайно звертайтеся до поліції за номером 102.

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