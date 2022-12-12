Поліція ліквідувала у Чернівцях підпільний цех з виготовлення алкогольних напоїв- 12.12.2022 22:55
Прийшовши з обшуком до одного з приватних будинків у центрі міста, поліцейські виявили потужну систему з виготовлення фальсифікованого алкоголю та облаштований нелегальний магазин для продажу виготовленої продукції. Під час слідчих дій правоохоронці загалом вилучили більше 1650 літрів спиртовмісної рідини.
Злочинні дії 42-річного чоловіка задокументували співробітники Чернівецького райуправління поліції 7 грудня під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання. На території домогосподарства поліцейські виявили підсобне приміщення із двох кімнат і гаража, де було обладнано підпільний цех та імпровізовану крамницю для виготовлення та реалізації контрафактного алкоголю.
Зокрема, в коморі зі стелажами зберігалися банки і пляшки різного об’єму з фальсифікованим алкоголем.
В іншій кімнаті зловмисник облаштував підпільний магазин з полицями-вітринами, на яких розмістив різні види виготовленої спиртовмісної продукції. Також там зберігав майже 40 рулонів етикеток для тари з алкоголем, кришки для пляшок та апарат для розливу контрафакту.
Приміщення гаражу було обладнане під цех для виготовлення фальсифікату. Там правоохоронці вилучили:
• різне обладнання для виготовлення та фільтрації алкогольних напоїв;
• паровий котел із прозорою рідиною;
• 5 діжок об’ємом 1000 літрів кожна, з’єднаних спеціальним обладнанням. Три з них були наповнені білою закваскою із запахом дріжджового бродіння та етилового спирту;
• преси для вичавлювання соку;
• міксер для змішування рідин;
• прилади для вимірювання міцності алкоголю (спиртометри);
• пластикові бочки різного об’єму з рідиною, що мала характерний запах етилового спирту;
• банки з рідиною різного кольору із зазначенням дати, назви та вмісту спирту;
• банки зі спиртовмісними речовинами, плодами фруктів, ягід і травами;
• харчові барвники різних кольорів;
• дріжджі.
Усе обладнання було підключене до електромережі, систем водопостачання та водовідведення, фільтрів для очищення води й формувало систему з виготовлення спиртовмісних напоїв.
Кримінальне провадження слідчі поліції кваліфікували за статтею 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.
Слідчі дії проведено за силової підтримки роти поліції особливого призначення ГУНП в Чернівецькій області.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернівецька окружна прокуратура.
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