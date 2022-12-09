Майже 8000 пачок сигарет невідомого походження вилучили буковинські поліцейські у жительки Вижниччини

- 09.12.2022 22:53
Майже 8000 пачок сигарет невідомого походження вилучили буковинські поліцейські у жительки Вижниччини

 Вартість вилучених тютюнових виробів за цінами «чорного» ринку становить приблизно 360 тисяч гривень. За фактом викритого правопорушення співробітники відділення № 1 (смт Путила) Вижницького райвідділу поліції розпочали кримінальне провадження.

Правоохоронці задокументували протиправні дії буковинки під час здійснення оперативно-профілактичних заходів з протидії незаконному обігу підакцизних товарів. Поліцейські Вижниччини спільно з прикордонниками та працівниками СБУ оглянули господарство 45-річної жительки села Селятин і виявили 16 ящиків тютюнових виробів з логотипами різних виробників і без марок акцизного податку України.

Правоохоронці вилучили у порушниці виявлені тютюнові вироби. Відомості про задокументоване правопорушення слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Вижницька окружна прокуратура.

Платинова Буковина Чернівці

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