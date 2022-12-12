



У Німеччині планували вбити канцлера Олафа Шольца. Хто стоїть за спробою? - 14.12.2022 14:48

У Німеччині планували вбити канцлера Олафа Шольца. Хто стоїть за спробою держзради і чому їхній план провалився?

Німецький князь Генріх XIII зі своїми найближчими прихильниками – берлінською суддею Біргіт Мальзак-Вінкеман та колишнім командиром спецназу Рюдігером фон Пескаторе – організували націоналістичне угруповання з метою захоплення влади в Німеччині та відновлення рейху. Вони планували повернути «імперські порядки», відновити Веймарську конституцію 1919 року та знищити всіх керуючих «окупаційною» Федеративною Республікою Німеччина (ФРН). Звучить як безглуздий фарс, але саме з такою заявою на початку грудня виступили німецькі правоохоронні органи, повідомивши, що зуміли розкрити змову прихильників вкрай правого руху Reichsbürger («Рейхсбюргери»), який завжди вважався маргінальним. Поліція затримала вже десятки підозрюваних, а днями з’ясувалося, що натхненники бунту могли контактувати з російськими дипломатами і навіть готували практичний план замаху на канцлера Олафа Шольца. Що насправді є рухом рейхсбюргерів, навіщо вони поклялися вбивати кожного, хто розкриє свою причетність до змови, і чому провалилася спроба організувати переворот у Німеччині — у матеріалі «Ленты.ру».

Спроба перевороту

Ранок 7 грудня Німеччина зустріла одну із найбільших поліцейських облав за всю свою сучасну історію. Понад три тисячі силовиків одночасно провели рейд кількома десятками міст країни — 11 із 13 федеральних земель ФРН. Вони шукали учасників змови, яка могла призвести до краху конституційного ладу та кровопролитної громадянської війни.

Як заявив генеральний прокурор при Верховному суді Німеччини Петер Франк, силовики змогли затримати 25 осіб, ще 27 були пред'явлені підозри у співучасті. Усі вони були прихильниками вкрай правої організації Reichsbürger — маргінального руху, який перебував у напівлегальному становищі. Його члени публічно заперечували легітимність влади, вважаючи, що вони підкоряються «глибинній державі» — проамериканській корпорації, яка нібито управляє країною закулісно.

Пов'язаний рух рейхсбюргерів із підготовкою держперевороту у Німеччині прямо чи ні, слідство уточнювати не стало. Однак найбільш визначні його члени, вважають правоохоронці, однозначно були замішані в цій історії.

Арешт Генріха XIII принца Рейса після обшуку його будинку у справі про «громадян рейху», Гессен, Франкфурт-на-Майні

На чолі невдалого путчу, за даними німецької газети Die Zeit, стояв 71-річний нащадок німецьких дворян із Тюрінгії Хайнріх Рейсс, колишній депутат бундестагу від партії Альтернатива для Німеччини. Імовірно, 2021 року він проголосив себе королем Генріхом XIII і розпочав вербування прихильників у спецслужбах, армії та бюрократичному апараті.

Допомагали самопроголошеному монарху діюча суддя у Берліні 58-річна Біргіт Мальзак-Вінкеман та колишній командир одного зі спецпідрозділів десантників бундесверу 69-річний Рюдігер фон Пескаторе. Крім того, як стверджують журналісти, одним із ідейних натхненників змови виступила якась громадянка Росії Віталія Б. Рід її занять у розслідуванні не наводиться, але, ймовірно, вона могла полягати у романтичних відносинах із керівником організації.

На чолі невдалого путчу, за даними німецької газети Die Zeit, стояв 71-річний нащадок німецьких дворян із Тюрінгії Хайнріх Рейсс, колишній депутат бундестагу від партії Альтернатива для Німеччини. Імовірно, 2021 року він проголосив себе королем Генріхом XIII і розпочав вербування прихильників у спецслужбах, армії та бюрократичному апараті.

Допомагали самопроголошеному монарху діюча суддя у Берліні 58-річна Біргіт Мальзак-Вінкеман та колишній командир одного зі спецпідрозділів десантників бундесверу 69-річний Рюдігер фон Пескаторе. Крім того, як стверджують журналісти, одним із ідейних натхненників змови виступила якась громадянка Росії Віталія Б. Рід її занять у розслідуванні не наводиться, але, ймовірно, вона могла полягати у романтичних відносинах із керівником організації.

За останній рік змовники зуміли вибудувати цілу мережу з лояльних собі агентів у державних органах влади та розпочати збір коштів на реалізацію намічених планів

Наприклад, радикали придбали для зв'язку супутникові телефони Iridium на суму близько 20 тисяч євро, вони повинні працювати у разі виходу з ладу мережі.

Також прихильники перевороту нібито розділилися на цивільну частину, яку називають усередині ради, і військову частину, яка мала здійснювати теракти. Останньою, ймовірно, керував військовослужбовець армії ФРН, ім'я якого не називається.

Бойове крило згодом мало перетворитися на свого роду ополчення і поширитися попри всі федеральні землі. Ротам національної безпеки, як їх іменували рейхсбюргери, слід захопити урядові будівлі і вступити в бої з лояльними уряду силами у призначений час X.

Усі учасники змови нібито підписали угоду про нерозголошення — будь-кому, хто її порушить, загрожує смертна кара від рук повстанців

Проте більшу частину подробиць правоохоронці воліти не розголошувати до завершення розслідування: вони аргументували це можливістю затримання інших організаторів путчу, проте окремі деталі історії все ж таки зуміли просочитися в пресу.

14 грудня американська газета The New York Times повідомила, що розпочати повстання Рейсс, Мальзак-Вінкеман та фон Пескаторе планували із вбивства канцлера ФРН Олафа Шольца. Слідом за цим озброєні загони мали взяти штурмом будівлю бундестагу та заарештувати більшість депутатів.

І хоча ручатися за достовірність цих відомостей влада Німеччини поки не поспішає, скандал, що розгорівся з історією про невдалий замах, однозначно змусив переглянути свої погляди багатьох прихильників правих та консервативних ідей. Адже припустити, що нечисленний за мірками країни маргінальний рух зможе трансформуватися в небезпечну екстремістську організацію, досі було, принаймні, важко.

Коріння руху

Рух рейхсбюргерів зародився у ФРН ще в 1980-х і поступово набув популярності на сході країни — на території колишньої НДР. Це різнорідний, неструктурований рух, представники якого об'єднані запереченням ФРН та існуючого демократичного устрою. Зазвичай рейхсбюргерами стають німці віком 40-50 років, які дотримуються правих чи вкрай консервативних поглядів, вірять у глобальні теорії змови та таємний світовий уряд.

20000 рейхсбюргерів налічувалося в Німеччині, за оцінкою Федерального відомства з охорони Конституції ФРН у 2020 році

При цьому у рейхсбюргерів немає жодних нашивок або відзнак, крім «документів» неіснуючої держави. Так, у більшості з них є «гроші», «автомобільні номери», «право водія», «закордонні паспорти» та «посвідчення особи», в яких місцем народження вказані «Німецький рейх», «Вільна держава Пруссія» або «Королівство» Німеччина".

Більшість рейхсбюргерів мріє про славні дні колишньої величі Німеччини в період з 1871 по 1937 рік: тобто про часи кайзерівської Німеччини, перші роки існування Третього рейху і меншою мірою Веймарської республіки

Посилаючись на правові суперечки часів холодної війни про правовий статус Німеччини після 1945 року, рейхсбюргери намагаються довести, ніби Німецький рейх пяк і раніше існує, на відміну від «нелегальної» держави, створеної після Другої світової війни, тобто ФРН. Подібно до інших конспірологів та адептів теорій змови, вони чіпляються за окремі юридичні формулювання, ігноруючи незручні для себе правові норми, а тим більше історичний контекст.

Той факт, що союзники в односторонньому порядку ще у травні 1945 року заарештували та розпустили останній імперський уряд, очолюване Карлом Деніцем, трактується рейхсбюргерами як доказ продовження існування рейху. На підтвердження своїх ідей вони посилаються на постанову Федерального конституційного суду Німеччини від 1973 року, в якому було проведено оцінку Основного договору між ФРН та НДР щодо його конституційності. У ньому, зокрема, йдеться, що юридично рейх не загинув у 1945 році, проте робиться пояснення, що Федеративна Республіка є не новою державою, а лише політичною реорганізацією старої німецької державності. Іншими словами, де-юре рейху немає, тому що на його місці існує ФРН як держава продовжувач традицій німецької державності. Але рейхсбюргери вважають за краще не помічати цього положення.

Деякі рейхсбюргери посилаються на існування Німецького рейху в межах 1871 року.

Відсутність мирного договору після закінчення Другої світової війни дозволяє рейхсбюргерам також заявляти, що Німеччина досі є країною, окупованою союзниками.

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: На фото Арешт Генріха XIII принца Рейс після обшук

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