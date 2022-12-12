Во Львове арестовали сеть известных отелей, владельцем которых является гражданин россии.

- 13.12.2022 13:43
Во Львове арестовали сеть известных отелей, владельцем которых является гражданин россии.

Во Львове арестованы корпоративные права сети известных гостиниц и недвижимость на сумму более 55 млн грн, владельцем которых является гражданин РФ
Об этом сообщает отдел информационной политики Львовской областной прокуратуры, передает "Эспрессо.Запад".

"По ходатайству прокуроров Львовской областной прокуратуры наложен арест на корпоративные права в размере почти 80% уставного капитала сети известных гостиниц на общую сумму более 15,5 млн. грн. и на объекты недвижимости, а именно база отдыха, земельный участок и жилой дом. Общая сумма арестованного имущества составляет более 55 млн грн и его конечным бенефициаром является гражданин РФ", - говорится в сообщении.

Также там добавили, что в настоящее время принимаются меры по передаче арестованного в управление АРМА.

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам легализации имущества, полученного преступным путем и служебный подлог (ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

"По данным следствия, должностные лица ООО, в состав которого входит сеть гостиниц, по указанию бенефициарного владельца заключили ряд формальных договоров, с целью вывода средств, полученных преступным путем, на предприятия нерезиденты, зарегистрированные в Республике Кипр. А полученная прибыль от деятельности гостиниц, в частности, во Львове, в дальнейшем направлялась через банковские и финансовые учреждения в качестве заработной платы для российского собственника. Таким образом, налоги уплачивались в государственный бюджет РФ, финансируя войну в Украине", - пишут в прокуратуре.

Как стало известно, предположительно, речь идет о сети отелей Reikartz.

Напомним, более 340 бизнесов во Львове прямо или косвенно принадлежат россиянам

Платинова Буковина

Ключові слова: Reikartz арест

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