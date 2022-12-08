



Укренерго оголосило режим надзвичайного стану - 16.12.2022 16:43



Росія продовжує військове вторгнення в Україну, розпочате 24 лютого за наказом Володимира Путіна. DW слідкує за подіями 16 грудня.

На 296-й день повномасштабного військового вторгнення Росії до України російські війська продовжують спроби утримати під контролем захоплені населені пункти сусідньої країни. Збройні сили та загони територіальної оборони України опираються агресії. Перевірити заяви представників обох сторін щодо незалежних джерел неможливо. За даними ООН, свої будинки залишили вже близько 16 млн. жителів України. DW продовжує стежити за розвитком подій п'ятниці, 16 грудня (час московський).

Українська влада оголосила останні дані щодо кількості жертв російських обстрілів напередодні, 15 грудня. Так, за словами заступника глави офісу президента України Кирила Тимошенко, який посилається на інформацію обласних військових адміністрацій, протягом четверга загинули 14 мирних жителів, ще 30 отримали поранення. Усього наводяться відомості з п'яти областей: Донецької (7 загиблих та 7 поранених), Дніпропетровської (3 та 10), Херсонської (3 та 9), Харківської (1 загиблий) та Київської області (4 поранених).

Швейцарія приєдналася до заходів щодо обмеження цін на російську нафту. У заяві прес-служби уряду країни вказується, що вжиті Швейцарією заходи збігаються з тими, що були 3 грудня вжиті Євросоюзом.

Крім того, Швейцарія ввела санкції проти двох громадян Ірану та двох іранських компаній, щодо яких були введені санкції ЄС за їхню роль у розробці безпілотників та їх постачанні Росії.

Вітаючи новий пакет санкцій ЄС проти Росії, у Києві висловили подив пом'якшенням санкційного режиму щодо шести олігархів. "Ми вітаємо новий пакет санкцій Європейського Союзу, але здивовані рішенням піддатися тиску РФ і надати часткові послаблення шістьом російським олігархам", - написав у Twitter глава офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, "саме Путін та його друзі змушують світ голодувати, і саме вони отримують фінансову вигоду від цього рішення".

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