Озброєний чоловік відкрив вогонь і взяв заручників у Дрездені- 10.12.2022 14:14
Озброєний чоловік відкрив стрілянину і взяв заручників у Дрездені
Озброєний чоловік намагався прорватися на радіостанцію, після чого сховався у торговому центрі Altmarkt-Galerie та захопив заручників, пише Bild. Перед цим було знайдено труп жінки
У Дрездені озброєний чоловік застрелив 70-річну жінку, після чого спробував увірватись на радіостанцію Radio Dresden, пише Bild.
40-річний чоловік відкрив стрілянину пожежним виходом біля головного входу, але не зміг потрапити всередину. Співробітники радіо встигли сховатися у безпечному місці та викликали поліцію.
Як тільки та прибула на місце, нападник на машині поїхав у бік центру міста. Там він забіг у торговий центр Altmarkt-Galerie та сховався у підсобному приміщенні магазину мережі DM. За даними видання, чоловік узяв у заручники кілька людей.
Поліцейські оточили центр міста та закрили різдвяний ринок Штрицельмаркт. Там також обмежено рух транспорту, повідомляється в
Twitter поліції. На місці події проводиться спецоперація.
За даними ЗМІ, вбивство скоєно у районі Проліс на південному сході міста. Там було знайдено тіло 62-річної жінки, пише Spiegel. Її виявили у багатоквартирному будинку. За даними газети Die Welt, підозрюваний - 40-річний син убитої.
Поліція також поки не підтверджує повідомлення про те, що в торговому центрі було застрелено людину.
Нагадаємо, У Грузії звільнили заручників із банку в Кутаїсі
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