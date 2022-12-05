



Озброєний чоловік відкрив вогонь і взяв заручників у Дрездені - 10.12.2022 14:14

Озброєний чоловік відкрив стрілянину і взяв заручників у Дрездені

Озброєний чоловік намагався прорватися на радіостанцію, після чого сховався у торговому центрі Altmarkt-Galerie та захопив заручників, пише Bild. Перед цим було знайдено труп жінки

У Дрездені озброєний чоловік застрелив 70-річну жінку, після чого спробував увірватись на радіостанцію Radio Dresden, пише Bild.

40-річний чоловік відкрив стрілянину пожежним виходом біля головного входу, але не зміг потрапити всередину. Співробітники радіо встигли сховатися у безпечному місці та викликали поліцію.

Як тільки та прибула на місце, нападник на машині поїхав у бік центру міста. Там він забіг у торговий центр Altmarkt-Galerie та сховався у підсобному приміщенні магазину мережі DM. За даними видання, чоловік узяв у заручники кілька людей.



Поліцейські оточили центр міста та закрили різдвяний ринок Штрицельмаркт. Там також обмежено рух транспорту, повідомляється в

Twitter поліції. На місці події проводиться спецоперація.

За даними ЗМІ, вбивство скоєно у районі Проліс на південному сході міста. Там було знайдено тіло 62-річної жінки, пише Spiegel. Її виявили у багатоквартирному будинку. За даними газети Die Welt, підозрюваний - 40-річний син убитої.

Поліція також поки не підтверджує повідомлення про те, що в торговому центрі було застрелено людину.

Нагадаємо, У Грузії звільнили заручників із банку в Кутаїсі

Всі новини