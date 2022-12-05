Озброєний чоловік відкрив вогонь і взяв заручників у Дрездені

- 10.12.2022 14:14
Озброєний чоловік відкрив вогонь і взяв заручників у Дрездені

Озброєний чоловік відкрив стрілянину і взяв заручників у Дрездені

Озброєний чоловік намагався прорватися на радіостанцію, після чого сховався у торговому центрі Altmarkt-Galerie та захопив заручників, пише Bild. Перед цим було знайдено труп жінки

У Дрездені озброєний чоловік застрелив 70-річну жінку, після чого спробував увірватись на радіостанцію Radio Dresden, пише Bild.

40-річний чоловік відкрив стрілянину пожежним виходом біля головного входу, але не зміг потрапити всередину. Співробітники радіо встигли сховатися у безпечному місці та викликали поліцію.

Як тільки та прибула на місце, нападник на машині поїхав у бік центру міста. Там він забіг у торговий центр Altmarkt-Galerie та сховався у підсобному приміщенні магазину мережі DM. За даними видання, чоловік узяв у заручники кілька людей.

Поліцейські оточили центр міста та закрили різдвяний ринок Штрицельмаркт. Там також обмежено рух транспорту, повідомляється в
Twitter поліції. На місці події проводиться спецоперація.

За даними ЗМІ, вбивство скоєно у районі Проліс на південному сході міста. Там було знайдено тіло 62-річної жінки, пише Spiegel. Її виявили у багатоквартирному будинку. За даними газети Die Welt, підозрюваний - 40-річний син убитої.

Поліція також поки не підтверджує повідомлення про те, що в торговому центрі було застрелено людину.
Нагадаємо, У Грузії звільнили заручників із банку в Кутаїсі

 

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Есть ли ограничения на ввоз в Украину генераторов и Starlink? Как рассказала волонтер Виктория Коретник, которая работает
- 10.12.2022 15:17
Проблема з греблею на Нілі залишила майже весь Судан без світла У Пакистані відбулося масштабне відключення електроенергії
- 10.12.2022 15:11
За добу росіяни понад 50 разів обстріляли Херсонську область Росія продовжує війну в Україну, розпочату 24 лютого за наказом Володимира Путіна.
- 09.12.2022 15:07
Бонус 300 грн за регистрацию без депозита и другие призы в казино Украины Бонус 300 грн за регистрацию без депозита в украинских казино
- 08.12.2022 16:03
Підкуп службової особи та організація переправлення осіб через кордон - перед судом постане уродженець Луганщини
- 08.12.2022 10:20
Як перевірити статус песеля УКР онлайн? Дуже важливо перевіряти періодично наявність статуса Песеля UKR.
- 08.12.2022 09:50
Прогрессивные джекпоты в казино Pointloto
- 08.12.2022 09:26
Чернівчанка відповідатиме перед судом за використання підробленого посвідчення водія Документ з ознаками підробки поліцейські вилучили у 26-річної кермувальниці
- 06.12.2022 11:57
Зеленський: війна закінчиться у 2023 році Я вважаю, що українці будуть найвпливовішими і наступного року, але вже у
- 06.12.2022 09:32
Якщо хтось на митниці чинитиме перешкоди при ввезенні генератора - звертайтеся в СБУ! В Україні скасовують ПДВ та ввізне мито на постачання в
- 05.12.2022 15:44

Всі новини