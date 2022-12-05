Проблема з греблею на Нілі залишила майже весь Судан без світла

- 10.12.2022 15:11
Проблема з греблею на Нілі залишила майже весь Судан без світла

У більшості районів Судану повністю відключили електрику через технічну несправність на греблі Мерое, передає телеканал Alghad TV.

У Суданській електроенергетичній компанії заявили, що працюють над усуненням збою та розслідуванням його причин.

Гребля Мерое - гідроелектростанція, розташована в руслі річки Ніл у північному районі Судану на острові Мерое. Загальна довжина греблі становить 9,2 км, висота - 67 м. Мерое є однією з десяти найбільших гідроелектростанцій Африки, яка виробляє близько 1250 мегават електроенергії.

У Пакистані відбулося масштабне відключення електроенергії

Як ми писали, 8 грудня близько 125 тис. будинків у Парижі залишилися без світла. Французький оператор електромереж RTE пояснив, що аварія сталася через поломку трансформатора енергетичної компанії Enedis. За даними RTE, аварія торкнулася 3-го, 4-го та 5-го округів Парижа, пізніше ситуацію з подачею електроенергії вдалося нормалізувати.

 

Платинова Буковина, Чернівці

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