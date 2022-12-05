



За добу росіяни понад 50 разів обстріляли Херсонську область - 09.12.2022 15:07

Росія продовжує війну в Україну, розпочату 24 лютого за наказом Володимира Путіна.

На 290-й день повномасштабного військового вторгнення Росії до України російські війська продовжують спроби утримати під контролем захоплені населені пункти сусідньої країни. Збройні сили та загони територіальної оборони України опираються агресії. Перевірити заяви представників обох сторін щодо незалежних джерел неможливо. Продовжуємо стежити за розвитком подій.

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В Офісі президента України заявили, що на відновлення енергопостачання Одеси потрібно більше часу, ніж зазвичай. "Минулої ночі ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах області. Станом на даний момент місто знеструмлене. Загоєні лише об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, пологові будинки, котельні та насосні станції. Ситуація залишається важкою, але контрольованою", - написав у Telegram заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко . Він наголосив, що роботи з відновлення енергозабезпечення триває цілодобово.

додамо, роскомнагляд ввів обмеження для проїзду автомобільною частиною мосту через Керченську протоку, що пов'язує росію з анексованим Кримом. З півночі 11 грудня рух мостом тимчасово заборонено автомобілям вантажопідйомністю понад 1,5 тонн, що рухаються як з вантажем, так і порожніми, заявило відомство. Водіям слід обирати для проїзду альтернативний наземний автодорожній маршрут або користуватися поромною переправою, зазначається у заяві. 7 грудня почали ремонтувати ліву сторону автомобільної частини Кримського мосту, яка меншою мірою постраждала під час вибуху у жовтні.

Російські сили на контрольованих ними територіях Луганської області намагаються запровадити військову підготовку дітей замість шкільних канікул, заявила обласна військова адміністрація. "У так званій "ЛНР" згадали про школярів. Запропонували замість канікул для учнів 8-х та 10-х класів організувати "курс молодого бійця", - зазначається у заяві. Крім того, Луганська ОВА вказала на продовження примусової інтеграції у всіх сферах. Зокрема, підприємці так званої "лнр", які протягом грудня не зареєструються в єдиному державному реєстрі РФ, не зможуть користуватися заходами підтримки для суб'єктів малого та середнього підприємництва. Заохочення виключно за реєстрацію. Відповідно, потрібно мати оновлений пакет документів російського зразка", - наголошується у Telegram.

Платинова Буковина

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