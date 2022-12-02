



Підкуп службової особи та організація переправлення осіб через кордон - перед судом постане уродженець Луганщини - 08.12.2022 10:20

Підкуп службової особи та організація незаконного переправлення осіб через кордон – за такі дії на Буковині перед судом постане уродженець Луганщини

Нагадаємо: у вересні цього року поліцейські затримали чоловіка, який пропонував посадовцю прикордонної служби 70 тисяч гривень за сприяння в перетині кордону поза пунктами пропуску для себе та повнолітнього сина. Під час досудового розслідування слідчі ГУНП в Чернівецькій області з’ясували обставини протиправної діяльності порушника та кваліфікували її за двома статтями Кримінального кодексу України.

Уродженець Луганської області достовірно знав про обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, встановлені правовим режимом воєнного стану. Щоб разом із сином потрапити до Румунії, чоловік неодноразово намагався підкупити керівника одного зі структурних підрозділів відділу прикордонної служби «Герца» 31 прикордонного загону ДПС України. Зрештою порушник надав посадовцю майже 70,5 тисяч гривень неправомірної вигоди.

На підставі зібраної доказової бази правоохоронці інкримінують зловмиснику вчинення правопорушень, передбачених частиною 3 статті 369 і частиною 1 статті 332 Кримінального кодексу України.

Зокрема, його обвинувачують в наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення дій з використанням наданої їй влади чи службового становища, а також в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

За результатами досудового розслідування слідчі обласного управління Нацполіції склали обвинувальний акт і скерували його до суду для розгляду. Відповідно до чинного законодавства, обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснювала Чернівецька окружна прокуратура, оперативний супровід – відділ внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому прикордонному загону ГВВБ «Захід» ДПС України.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини