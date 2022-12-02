Як захиститися від небезпеки у сезон застуди та грипу?

- 02.12.2022 09:32
Як захиститися від небезпеки у сезон застуди та грипу?

Терапевт Смолінська розповіла про заходи безпеки у сезон застуди та грипу

Лікар-терапевт, імунолог Ірина Смолінська у розмові з ПБ розповіла, як захистити себе у період сезону ГРВІ та грипу. За словами терапевта, добрим прикладом захисту є «бар'єрний метод».

«Завдяки цим двом рокам антиковидних заходів, коли всі поголовно носили маски, більшість людей працювали з дому тощо, реально знижувалася кількість контактів. Багато хто працював віддалено, діти навчалися дистанційно, хтось менше ходив у сад, літні люди також були ізольовані, всі користувалися доставкою та менше ходили до магазину. І таким чином було реально перервано повітряно-краплинний шлях передачі. Як результат, у нас практично два роки не було спалахів грипу та інших ГРВІ», — розповіла Ірина.

Вона наголосила, що не варто виходити на роботу із високою температурою.

«У нас звична ситуація — випити жарознижувальні та поїхати на роботу. Не треба працювати з температурою– це головне. А загалом очікуваний усіма колегами «сезон». Нічого незвичайного, спалаху епідемії як такої немає», - додала лікарка.

Лікар також звернула увагу, що необхідно стежити за рівнем вологості в приміщенні.

«Це прямо надважливо, тому що віруси добре сідають на погану, непідготовлену слизову. Тому в будинку обов'язково має бути свіжо та провітрювано. І бажано не тільки вдома, а й у школах, дитячих садках тощо. Необхідно також стежити за рівнем температури у будинку. Протягом дня температура має бути +21...+23 °C. Більше не треба. Підтримка хорошої екосистеми того місця, де ви знаходитесь, є дуже важливою», — вважає імунолог.

На її думку, важливими факторами є також здоровий сон та регулярні фізичні навантаження

Платинова Буковина

Ключові слова: захист від грипу 2022 2023

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