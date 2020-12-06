



Зеленський: війна закінчиться у 2023 році - 06.12.2022 09:32

Росія продовжує військове вторгнення в Україну, розпочате 24 лютого за наказом злочинця путіна.

На 288-й день повномасштабного військового вторгнення Росії до України російські війська продовжують спроби утримати під контролем захоплені населені пункти сусідньої країни. Збройні сили та загони територіальної оборони України опираються агресії. Перевірити заяви представників обох сторін щодо незалежних джерел неможливо. За даними ООН, свої будинки залишили вже близько 14 млн. жителів України.

Жертвами обстрілів, які зазнали 7 грудня Донецької області російські війська, стали 9 мирних жителів. У Кураховому загинули 6 людей, у Красногорівці, Іванівці та Бахмуті – по одному, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Ще 15 людей, за його словами, зазнали поранень. У Кураховому російські військові завдали ударів по ринку, автостанції, заправкам та житловим будинкам. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про 10 загиблих мешканців цього міста.

Минулої доби сили оборони України відбили атаки в районах 15 населених пунктів і вразили 6 пунктів управління противника. Про це йдеться в ранковому оперативному зведенні Генштабу ЗСУ. У ній повідомляється про те, що війська РФ завдали 7 ракетних і 16 авіаційних ударів, а також здійснили більше 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України зберігається і надалі, попередили в Генштабі.

ООН задокументувала вбивство 441 мирного українця військами рф

Моніторингова місія ООН задокументувала вбивства 441 мирного жителя України у перші шість тижнів російського вторгнення (341 чоловік, 72 жінки, 28 дітей) у трьох регіонах країни. Про це йдеться в опублікованій 7 грудня доповіді місії. Автори звіту наголошують, що реальна кількість загиблих значно вища, у тому числі тому, що продовжується робота з підтвердження ще 198 вбивств у Київській, Чернігівській та Сумській областях України, частково окупованих Росією на початкових етапах вторгнення. Найбільше вбивств місія задокументувала у Бучі – 73 особи. Ще 105 вбивств у цьому місті наразі розслідуються.

Естонія на тлі російського вторгнення в Україну значно збільшує військові витрати. У ухваленому національному бюджеті країни на 2023 рік вони вперше перевищили мільярд євро, досягнувши 2,9 відсотка ВВП країни, йдеться в повідомленні прес-служби парламенту країни Рійгікогу.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, присвяченому визнанню його виданням Politico найвпливовішою людиною в Європі у 2022 році, заявив, що вірить у настання миру в Україні вже наступного року. "Я вважаю, що українці будуть найвпливовішими і наступного року, але вже у мирний час", - сказав Зеленський, подякувавши "всім нашим друзям у Європі, які допомагають нам зберегти стабільність" і "допомагають мільйонам пройти через цей жахливий час".

Європа змінюється. Континент переоцінює свої стратегічні відносини, стає більш серйозним щодо оборони, переосмислює торговельну політику, а також політику розширення та енергетичної безпеки. У широкому сенсі він переосмислює, що взагалі означає бути європейцем - і значною мірою це відбувається завдяки українському коміку, який став президентом", - пояснило Politico своє рішення назвати Зеленського найвпливовішою людиною Європи.

Українські чиновники та законодавці в останні місяці зверталися до адміністрації президента США Джо Байдена та до членів Конгресу із закликом надати Україні боєголовки з касетними боєприпасами. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на американські та українські джерела. За даними CNN, адміністрація Байдена не відкинула прохання Києва на початковому етапі і не виключила цей варіант як останній засіб, якщо запаси інших боєприпасів для постачання вичерпаються.

Запит Києва поки що не був розглянутий серйозно через законодавчі обмеження, які Конгрес наклав на експорт цього виду снарядів, повідомляє CNN. США не підписали конвенцію щодо касетних боєприпасів, але в адміністрації Байдена вважають, що їх використання несе надто багато ризиків, найбільшим з яких є потенційна загроза для цивільного населення, зазначає CNN. Поки що Білий дім не вважає, що такі боєприпаси необхідні Україні для успіху на полі бою. Українські джерела CNN стверджують, що касетні боєприпаси дозволять ЗСУ ефективніше атакувати великі та розосереджені цілі, такі як скупчення російських солдатів і техніки.

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