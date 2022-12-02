



Вчені спростували рекомендацію випивати по 2 літри води на день - 05.12.2022 09:32

Шотландські вчені з Університету Абердіна встановили, що рекомендована раніше норма у два літри води на день для людини може бути надмірною.

Співавтор дослідження професор Джон Спікмен вважає, що приблизно половину денної норми рідини людина приймає з їжею, тож пити так багато чистої води не обов'язково. Тепер, на основі масштабного дослідження, проведеного вченими, ця рада скоригована до 1,5-1,8 літра на день. «Спочатковий вимір денної потреби у два літри це результат невеликої помилки. Вода, яку ми повинні пити, — це різниця між загальною денною потребою та тим, що ми отримуємо з їжею. Рідину, отриману з їжею, вимірювали, питаючи людей, скільки вони їдять. Однак люди зазвичай говорять, що їдять менше, ніж у реальності, і тому в розрахунку помилка, а кількість води, яку потрібно пити, переоцінюється», - сказав Спікмен.

У новому дослідженні обіг води в тілі вдалося порахувати більш точно за допомогою технології, в якій застосовуються стабільні ізотопи. У своїй роботі Спікмен та колеги використали дані 5604 осіб з 23 країн віком від восьми днів до 96 років.

У ході експерименту учасники випивали склянку води, в якій деякі молекул водню були замінені на стабільний нешкідливий ізотоп дейтерій. За швидкістю, з якою дейтерій виходив потім із організму учасників дослідження, заміряли швидкість обороту води у тому тілі.

Ця швидкість у всіх людей різна і тому точна денна норма води своя у кожної людини. Наприклад, вода в тілі швидше оновлюється у тих, хто живе у спекотному та вологому кліматі, у високогір'ї, а також у спортсменів, вагітних та жінок, що годують.

Найважливіший фактор, що визначає швидкість обороту води в тілі - це кількість енергії, що витрачається. Найвище він у чоловіків віком 20-35 років, щодня з їхнього тіла виходить у середньому 4,2 літра води. У жінок віком 20-40 років йдеться про 3,3 літри води на день, а до 90 років і у них денний об'єм рідини, що виділяється з тіла, падає до 2,5 літрів. «Головне, що показує це дослідження — те, що поширене уявлення про норму у вісім склянок води на день, напевно, для більшості людей у більшості ситуацій завищено. Наші дані не підтверджують можливості одного стандарту для всіх людей», - зазначає Сікмен.

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