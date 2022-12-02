Укрпошта вводить в обіг поштову марку «Херсон – це Україна!»

- 05.12.2022 09:32
Укрпошта вводить в обіг поштову марку «Херсон – це Україна!»

9 грудня Укрпошта презентуватиме довгоочікувану поштову марку «Херсон – це Україна!», присвячену звільненому місту-герою. Штемпель «Перший день» діятиме 9 грудня в поштамтах Києва та Херсона.

Тираж – 150 000 маркових аркушів або 900 000 поштових марок. Майже 40% від тиражу було розкуплено в перші дні за передзамовленням. На продаж марок будуть діяти обмеження. Один клієнт може купити на одне замовлення не більше 5 маркових аркушів, 2 конверти «Перший день», 10 конвертів та 10 листівок.

Номінальна вартість марки U, що дорівнює вартості 12 грн за марку або 72 грн за аркуш з 6 марок. До марки буде випущено конверт «Перший день», немаркований художній конверт та дві художні картки.

Придбати поштовий випуск «Херсон – це Україна!» можна, починаючи з 09 грудня у відділеннях Укрпошти по всій країні та на маркетплейсах eBay і Amazon.

У філателістичному онлайн-магазині Укрпошти та на Рrom, Kasta і Rozetka буде можливість замовити лише конверти та листівки «Херсон – це Україна!», магніти, а також тематичні світшоти.

Клієнти, які встигли зробити попередні замовлення марки з херсонським кавуном в офіційному поштовому маркеті Укрпошти, зможуть їх отримати, починаючи з 9 грудня, відразу після офіційного старту продажу. Усім власникам філателістичного онлайн-абонементу надійдуть посилання, за яким вони зможуть придбати марку «Херсон – це Україна».

Автор випуску – Андрій Сагач, український художник, переможець національного етапу конкурсу ескізів до поштової марки «Мир – найвища цінність людства!», автор конверта з оригінальною маркою «Весна настане знову!».

Платинова Буковина

Ключові слова: марка Херсон – це Україна ціна

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