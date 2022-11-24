



Чернівчанка відповідатиме перед судом за використання підробленого посвідчення водія - 06.12.2022 11:57

Чернівчанка відповідатиме перед судом за використання підробленого посвідчення водія

Документ з ознаками підробки поліцейські вилучили у 26-річної кермувальниці автомобіля «Mercedes-Benz». Правоохоронці зупинили її за порушення Правил дорожнього руху на одній із вулиць Чернівців. Під час досудового розслідування дізнавачі поліції встановили необхідні докази причетності водійки до кримінального проступку.

Відповідно до висновку судової технічної експертизи документів, бланк посвідчення водія на ім’я порушниці не відповідає встановленому зразку аналогічного бланка посвідчення водія, що перебуває в офіційному обігу.

Дізнавачі Чернівецького районного управління поліції склали обвинувальний акт, яким інкримінують чернівчанці вчинення правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Чернівецька окружна прокуратура.

Платинова Буковина, Чернівці

Источник: Фото ілюстрація

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