Цена Старлинк в мире и в Украине, сравнение. Как заказать Starlink из Украины?

- 03.12.2022 09:09
Цена Старлинк в мире и в Украине, сравнение. Как заказать Starlink из Украины?

 Читати Українською

Как купить Starlink в Европе или США и доставить в Украину? Какие цены на Старлинк в Европе? США и в Украине?

Сравнение цен на Старлинк по странам мира: самые высокие цены на ]старлинк в Польше. самые низкие в Чехии:

Цена в Украине ≈ 40 000 - 45 000 грн

США 599$ ≈ 22 426 грн
Германия 460$≈17 222 грн
Чехия 9 100 Kč. ≈14 303 грн
Испания 390 € ≈ 15 171 грн
Франция 480 € ≈18 672 грн
Италия 410 € ≈ 15 949 грн
Польша 3165 zł ≈ 25 850 грн
Великобритания £460 ≈ 20 477 грн

!Обратите внимание, дополнительно оплачиваются таможенные платежи и международная доставка сервисом NP Shopping, вы можете воспользоваться калькулятором для расчета стоимости. Вес устройства составляет 8,5 кг.
! Обратите внимание, что Starlink имеет высокий спрос и в некоторых странах возможно отсутствие устройств. 

Вы - покупаете, на Starlink.com в Европе или США, Нова Пошта  Shopping – доставляет в Украину.

Впервые пользуешься Нова пошта Shopping?

1. Зарегистрируйся и получи собственные адреса для доставки твоих заказов из Европы и США
2. Свои адреса ты найдешь в личном кабинете
3. Выбирай страну, где заказать Starlink, поскольку цены существенно отличаются

Цена в Украине ≈ 40 000 - 45 000 грн

США 599$ ≈ 22 426 грн
Германия 460$≈17 222 грн
Чехия 9 100 Kč. ≈14 303 грн
Испания 390 € ≈ 15 171 грн
Франция 480 € ≈18 672 грн
Италия 410 € ≈ 15 949 грн
Польша 3165 zł ≈ 25 850 грн
Великобритания £460 ≈ 20 477 грн

Советуем проверить наличие в разных странах указав адрес склада в соответствующей стране ЧП Шопинг на сайте Starlink.com указав индекс и город, где расположен ее  склад:

США 07936 New Jersey
Германия 02826 Görlitz
Чехия 468 41 Tanvald
Испания 46021 Valencia
Франция 33140 Villenave-d'Ornon.
Италия 34015 Muggia (TS)
Польша 58-500 Jelenia Góra
Великобритания SO50 4ET Eastleigh

С Nova Poshta Shopping ваш Starlink сможет быть у вас за несколько дней и по цене почти в два раза дешевле, чем в Украине.

Вы – покупаете, на Starlink.com в Европе или США N P Shopping – доставляете Вам в Украину.

Срок доставки высчитывается следующим образом: сначала ваша отправка транспортируется из интернет-магазина на наш склад, обычно это составляет 1-7 дней.
Срок доставки отправки в Украину – составляет от пяти дней с момента получения вашего отправления на складе Nova Poshta Global.

Имеешь аккаунт, переходи ниже к пошаговой инструкции как купить Starlink

1. Заходим на официальный сайт https://www.starlink.com/
На главной странице выбираем место, куда доставить устройство. Это город Jelenia Gora в Польше. Там находится один из логистических складов Nova Poshta Shopping.
***Если на момент оформления заказа на сайте https://www.starlink.com/ устройства нет в наличии для заказа из Польши, Вы можете воспользоваться адресами в других странах где есть склады NP Shopping,Страны, из которых также можно заказать starlink сервисом NP Shopping, в которых есть в наличии пристои:

Чехия – чтобы оформить заказ, на главной странице https://www.starlink.com/ нужно выбрать город Tanvald в Чехии, затем перейти на следующий шаг: ввести полный адрес доставки, оформить и оплатить заказ. Адрес нашего склада в Чехии вы сможете найти после регистрации в личном кабинете.
Германия – чтобы оформить заказ, на главной странице https://www.starlink.com/ нужно выбрать город Görlitz в Германии, далее перейти на следующий шаг: ввести полный адрес доставки, оформить и оплатить заказ. Адрес нашего склада в Германии вы сможете найти после регистрации в личном кабинете.
Италия – чтобы оформить заказ, на главной странице https://www.starlink.com/ нужно выбрать город Muggia (TS) в Италии, далее перейти на следующий шаг: ввести полный адрес доставки, оформить и оплатить заказ. Адрес нашего склада в Италии вы можете найти после регистрации в личном кабинете.
Если планируете подключать к существующей сети необходимо приобрести коннектор Ethernet

2. После ввода города Jelenia Gora, в списке выбираем "Jelania Зеленая Гура, Польша" (не копировать)

3. Клик по кнопке “Order Now”

4. После клика вы будете переведены на страницу заказа Starlink

5. В полях необходимо ввести данные, которые находятся в вашем личном кабинете NP Shopping (вкладка "мои адреса для шопинга")
Вам нужно добавить свои данные и свой личный идентификатор NP******

6. Для дальнейшего оформления ваша страница заказа должна выглядеть так:

7. Нажимаем кнопку “Update Shipping address”. Вы будете переведены на страницу оплаты онлайн-заказа

8. Вводим платежные данные

9. Нажимаем конпку “Order Now”

10. Готово! Ваш Starlink прибудет в Украину уже через одну-две недели. Прямо в ваш адрес Новой почты.

Обязательно после оформления заказа на сайте Starlink ваш заказ нужно зарегистрировать в личном кабинете NP Shopping, ссылку на инструкцию, как это сделать.
Если у вас остались технические вопросы по работе starlink, рекомендуем написать в поддержку starlink, форму вы можете найти по ссылке

Оставайтесь на связи и сэкономьте.

 

 

Платинова Буковина

Ключові слова: Старлинк, Сравнение цен на Старлинк по странам. как купить страллинк из Украины в Евр, как купить Старлинк из Украины в Англии

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

6 грудня Укрпошта вводить в обіг нові поштові марки «Зброя Перемоги» Марковий аркуш «Зброя Перемоги» складатиметься з
- 02.12.2022 10:56
Біженці в Польші будуть оплачувати проживання з 1 березня 2023 року З 1 березня 2023 року у Польщі планують запровадити оплату для тих
- 01.12.2022 17:21
Протягом тижня аварійного вимкнення електроенергії поліція Буковини зафіксувала зниження злочинності майже на 60% Зважаючи на наслідки ракетного обстрілу об’єктів
- 01.12.2022 15:51
ДП Документ відтепер у Вроцлаві Прийом громадян на паркінгу біля ТЦ "Marino", Paprotna, 7
- 01.12.2022 12:14
За минулу добу дізнавачі поліції Буковини розпочали два кримінальні провадження за фактами шахрайств Зокрема, 57-річний чоловік звернувся до правоохоронців із заявою, про те
- 30.11.2022 17:54
Україна отримає 75 мільйонів доларів від компанії Джеффа Безоса Amazon Web Services (Amazon AWS, дочірнє підприємство Amazon
- 30.11.2022 13:05
Як покращити інтимне життя після 40 років? Пораду людям старше 40 років на тему покращення інтимного
- 29.11.2022 14:39
Поліцейські повідомили жителю Вижниччини про підозру в наданні неправомірної вигоди службовій особі За вчинені правопорушення чоловік нестиме
- 25.11.2022 11:31
Якщо ви боїтеся стати батьками: 5 популярних страхів та поради, як з ними впоратися Чому боятися – нормально
- 24.11.2022 11:49
Афганістан чекає гуманітарна катастрофа у 2023 році Афганістан зіткнеться з гуманітарною катастрофою
- 22.11.2022 13:12

Всі новини