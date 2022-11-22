



Цена Старлинк в мире и в Украине, сравнение. Как заказать Starlink из Украины? - 03.12.2022 09:09

Как купить Starlink в Европе или США и доставить в Украину? Какие цены на Старлинк в Европе? США и в Украине?

Сравнение цен на Старлинк по странам мира: самые высокие цены на ]старлинк в Польше. самые низкие в Чехии:

Цена в Украине ≈ 40 000 - 45 000 грн

США 599$ ≈ 22 426 грн

Германия 460$≈17 222 грн

Чехия 9 100 Kč. ≈14 303 грн

Испания 390 € ≈ 15 171 грн

Франция 480 € ≈18 672 грн

Италия 410 € ≈ 15 949 грн

Польша 3165 zł ≈ 25 850 грн

Великобритания £460 ≈ 20 477 грн

!Обратите внимание, дополнительно оплачиваются таможенные платежи и международная доставка сервисом NP Shopping, вы можете воспользоваться калькулятором для расчета стоимости. Вес устройства составляет 8,5 кг.

! Обратите внимание, что Starlink имеет высокий спрос и в некоторых странах возможно отсутствие устройств.

Вы - покупаете, на Starlink.com в Европе или США, Нова Пошта Shopping – доставляет в Украину.

Впервые пользуешься Нова пошта Shopping?

1. Зарегистрируйся и получи собственные адреса для доставки твоих заказов из Европы и США

2. Свои адреса ты найдешь в личном кабинете

3. Выбирай страну, где заказать Starlink, поскольку цены существенно отличаются

Цена в Украине ≈ 40 000 - 45 000 грн

США 599$ ≈ 22 426 грн

Германия 460$≈17 222 грн

Чехия 9 100 Kč. ≈14 303 грн

Испания 390 € ≈ 15 171 грн

Франция 480 € ≈18 672 грн

Италия 410 € ≈ 15 949 грн

Польша 3165 zł ≈ 25 850 грн

Великобритания £460 ≈ 20 477 грн

Советуем проверить наличие в разных странах указав адрес склада в соответствующей стране ЧП Шопинг на сайте Starlink.com указав индекс и город, где расположен ее склад:

США 07936 New Jersey

Германия 02826 Görlitz

Чехия 468 41 Tanvald

Испания 46021 Valencia

Франция 33140 Villenave-d'Ornon.

Италия 34015 Muggia (TS)

Польша 58-500 Jelenia Góra

Великобритания SO50 4ET Eastleigh



С Nova Poshta Shopping ваш Starlink сможет быть у вас за несколько дней и по цене почти в два раза дешевле, чем в Украине.

Вы – покупаете, на Starlink.com в Европе или США N P Shopping – доставляете Вам в Украину.

Срок доставки высчитывается следующим образом: сначала ваша отправка транспортируется из интернет-магазина на наш склад, обычно это составляет 1-7 дней.

Срок доставки отправки в Украину – составляет от пяти дней с момента получения вашего отправления на складе Nova Poshta Global.

Имеешь аккаунт, переходи ниже к пошаговой инструкции как купить Starlink

1. Заходим на официальный сайт https://www.starlink.com/

На главной странице выбираем место, куда доставить устройство. Это город Jelenia Gora в Польше. Там находится один из логистических складов Nova Poshta Shopping.

***Если на момент оформления заказа на сайте https://www.starlink.com/ устройства нет в наличии для заказа из Польши, Вы можете воспользоваться адресами в других странах где есть склады NP Shopping,Страны, из которых также можно заказать starlink сервисом NP Shopping, в которых есть в наличии пристои:

Чехия – чтобы оформить заказ, на главной странице https://www.starlink.com/ нужно выбрать город Tanvald в Чехии, затем перейти на следующий шаг: ввести полный адрес доставки, оформить и оплатить заказ. Адрес нашего склада в Чехии вы сможете найти после регистрации в личном кабинете.

Германия – чтобы оформить заказ, на главной странице https://www.starlink.com/ нужно выбрать город Görlitz в Германии, далее перейти на следующий шаг: ввести полный адрес доставки, оформить и оплатить заказ. Адрес нашего склада в Германии вы сможете найти после регистрации в личном кабинете.

Италия – чтобы оформить заказ, на главной странице https://www.starlink.com/ нужно выбрать город Muggia (TS) в Италии, далее перейти на следующий шаг: ввести полный адрес доставки, оформить и оплатить заказ. Адрес нашего склада в Италии вы можете найти после регистрации в личном кабинете.

Если планируете подключать к существующей сети необходимо приобрести коннектор Ethernet

2. После ввода города Jelenia Gora, в списке выбираем "Jelania Зеленая Гура, Польша" (не копировать)

3. Клик по кнопке “Order Now”

4. После клика вы будете переведены на страницу заказа Starlink

5. В полях необходимо ввести данные, которые находятся в вашем личном кабинете NP Shopping (вкладка "мои адреса для шопинга")

Вам нужно добавить свои данные и свой личный идентификатор NP******

6. Для дальнейшего оформления ваша страница заказа должна выглядеть так:

7. Нажимаем кнопку “Update Shipping address”. Вы будете переведены на страницу оплаты онлайн-заказа

8. Вводим платежные данные

9. Нажимаем конпку “Order Now”

10. Готово! Ваш Starlink прибудет в Украину уже через одну-две недели. Прямо в ваш адрес Новой почты.

Обязательно после оформления заказа на сайте Starlink ваш заказ нужно зарегистрировать в личном кабинете NP Shopping, ссылку на инструкцию, как это сделать.

Если у вас остались технические вопросы по работе starlink, рекомендуем написать в поддержку starlink, форму вы можете найти по ссылке

Оставайтесь на связи и сэкономьте.

Платинова Буковина

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