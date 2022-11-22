Цена Старлинк в мире и в Украине, сравнение. Как заказать Starlink из Украины?- 03.12.2022 09:09
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Как купить Starlink в Европе или США и доставить в Украину? Какие цены на Старлинк в Европе? США и в Украине?
Сравнение цен на Старлинк по странам мира: самые высокие цены на ]старлинк в Польше. самые низкие в Чехии:
Цена в Украине ≈ 40 000 - 45 000 грн
США 599$ ≈ 22 426 грн
Германия 460$≈17 222 грн
Чехия 9 100 Kč. ≈14 303 грн
Испания 390 € ≈ 15 171 грн
Франция 480 € ≈18 672 грн
Италия 410 € ≈ 15 949 грн
Польша 3165 zł ≈ 25 850 грн
Великобритания £460 ≈ 20 477 грн
!Обратите внимание, дополнительно оплачиваются таможенные платежи и международная доставка сервисом NP Shopping, вы можете воспользоваться калькулятором для расчета стоимости. Вес устройства составляет 8,5 кг.
! Обратите внимание, что Starlink имеет высокий спрос и в некоторых странах возможно отсутствие устройств.
Вы - покупаете, на Starlink.com в Европе или США, Нова Пошта Shopping – доставляет в Украину.
Впервые пользуешься Нова пошта Shopping?
1. Зарегистрируйся и получи собственные адреса для доставки твоих заказов из Европы и США
2. Свои адреса ты найдешь в личном кабинете
3. Выбирай страну, где заказать Starlink, поскольку цены существенно отличаются
Цена в Украине ≈ 40 000 - 45 000 грн
США 599$ ≈ 22 426 грн
Германия 460$≈17 222 грн
Чехия 9 100 Kč. ≈14 303 грн
Испания 390 € ≈ 15 171 грн
Франция 480 € ≈18 672 грн
Италия 410 € ≈ 15 949 грн
Польша 3165 zł ≈ 25 850 грн
Великобритания £460 ≈ 20 477 грн
Советуем проверить наличие в разных странах указав адрес склада в соответствующей стране ЧП Шопинг на сайте Starlink.com указав индекс и город, где расположен ее склад:
США 07936 New Jersey
Германия 02826 Görlitz
Чехия 468 41 Tanvald
Испания 46021 Valencia
Франция 33140 Villenave-d'Ornon.
Италия 34015 Muggia (TS)
Польша 58-500 Jelenia Góra
Великобритания SO50 4ET Eastleigh
С Nova Poshta Shopping ваш Starlink сможет быть у вас за несколько дней и по цене почти в два раза дешевле, чем в Украине.
Вы – покупаете, на Starlink.com в Европе или США N P Shopping – доставляете Вам в Украину.
Срок доставки высчитывается следующим образом: сначала ваша отправка транспортируется из интернет-магазина на наш склад, обычно это составляет 1-7 дней.
Срок доставки отправки в Украину – составляет от пяти дней с момента получения вашего отправления на складе Nova Poshta Global.
Имеешь аккаунт, переходи ниже к пошаговой инструкции как купить Starlink
1. Заходим на официальный сайт https://www.starlink.com/
На главной странице выбираем место, куда доставить устройство. Это город Jelenia Gora в Польше. Там находится один из логистических складов Nova Poshta Shopping.
***Если на момент оформления заказа на сайте https://www.starlink.com/ устройства нет в наличии для заказа из Польши, Вы можете воспользоваться адресами в других странах где есть склады NP Shopping,Страны, из которых также можно заказать starlink сервисом NP Shopping, в которых есть в наличии пристои:
Чехия – чтобы оформить заказ, на главной странице https://www.starlink.com/ нужно выбрать город Tanvald в Чехии, затем перейти на следующий шаг: ввести полный адрес доставки, оформить и оплатить заказ. Адрес нашего склада в Чехии вы сможете найти после регистрации в личном кабинете.
Германия – чтобы оформить заказ, на главной странице https://www.starlink.com/ нужно выбрать город Görlitz в Германии, далее перейти на следующий шаг: ввести полный адрес доставки, оформить и оплатить заказ. Адрес нашего склада в Германии вы сможете найти после регистрации в личном кабинете.
Италия – чтобы оформить заказ, на главной странице https://www.starlink.com/ нужно выбрать город Muggia (TS) в Италии, далее перейти на следующий шаг: ввести полный адрес доставки, оформить и оплатить заказ. Адрес нашего склада в Италии вы можете найти после регистрации в личном кабинете.
Если планируете подключать к существующей сети необходимо приобрести коннектор Ethernet
2. После ввода города Jelenia Gora, в списке выбираем "Jelania Зеленая Гура, Польша" (не копировать)
3. Клик по кнопке “Order Now”
4. После клика вы будете переведены на страницу заказа Starlink
5. В полях необходимо ввести данные, которые находятся в вашем личном кабинете NP Shopping (вкладка "мои адреса для шопинга")
Вам нужно добавить свои данные и свой личный идентификатор NP******
6. Для дальнейшего оформления ваша страница заказа должна выглядеть так:
7. Нажимаем кнопку “Update Shipping address”. Вы будете переведены на страницу оплаты онлайн-заказа
8. Вводим платежные данные
9. Нажимаем конпку “Order Now”
10. Готово! Ваш Starlink прибудет в Украину уже через одну-две недели. Прямо в ваш адрес Новой почты.
Обязательно после оформления заказа на сайте Starlink ваш заказ нужно зарегистрировать в личном кабинете NP Shopping, ссылку на инструкцию, как это сделать.
Если у вас остались технические вопросы по работе starlink, рекомендуем написать в поддержку starlink, форму вы можете найти по ссылке
Оставайтесь на связи и сэкономьте.
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