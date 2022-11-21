6 грудня Укрпошта вводить в обіг нові поштові марки «Зброя Перемоги»

- 02.12.2022 10:56
6 грудня Укрпошта вводить в обіг нові поштові марки «Зброя Перемоги»

6 грудня Укрпошта вводить в обіг нові поштові марки «Зброя Перемоги»

6 грудня країна відзначає значуще свято – День Збройних Сил України. У сьогоденні наших реалій, коли росія веде повномасштабну війну проти України, як ніколи важливо висловити шану та підтримку військовим, які невтомно тримають оборону на рубежах та відбивають атаки ворога. Саме тому Укрпошта анонсує вихід нових поштових марок – «Зброя Перемоги», щоб подякувати ЗСУ за їх стійкість, міць та відвагу. Випуск – благодійний: частина зібраних коштів буде спрямована на допомогу Збройним Силам України.

Марковий аркуш «Зброя Перемоги» складатиметься з 6 поштових марок зі зразками військового вітчизняного та закордонного озброєння: «Вільха», «Нептун», «Стугна-П», «Байрактар ТБ2», FGM-149 «Джавелін», «M142 Хаймарс». До поштових марок буде випущено конверт «Перший день», немаркований конверт та картку.

Тираж маркового аркуша – 200 000 примірників. Вартість маркового аркушу – 90 грн., з яких 18 грн – благодійний внесок. Номінал кожної марки – U (12 грн), відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа вагою до 50 г у межах України.

Автори випуску – художники-графіки Сергій та Олександр Харуки.
Придбати поштовий випуск «Зброя Перемоги» можна, починаючи з 6 грудня в міських відділеннях Укрпошти по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині Укрпошти. Крім того, нові поштові марки продаватимуться на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon. На продаж конверту «Перший день» у відділеннях будуть діяти обмеження – не більше 2-х на одне замовлення. Онлайн можна буде замовити до 50 маркових аркушів, 50 художніх конвертів та 50 листівок.
З 1 грудня відкривається передзамовлення на набір «Зброя перемоги», який можна придбати перейшовши за посиланням 

Ключові слова: марки Зброя Перемоги 2022, марка Зброя Перемоги Київ

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Біженці в Польші будуть оплачувати проживання з 1 березня 2023 року З 1 березня 2023 року у Польщі планують запровадити оплату для тих
- 01.12.2022 17:21
Протягом тижня аварійного вимкнення електроенергії поліція Буковини зафіксувала зниження злочинності майже на 60% Зважаючи на наслідки ракетного обстрілу об’єктів
- 01.12.2022 15:51
ДП Документ відтепер у Вроцлаві Прийом громадян на паркінгу біля ТЦ "Marino", Paprotna, 7
- 01.12.2022 12:14
За минулу добу дізнавачі поліції Буковини розпочали два кримінальні провадження за фактами шахрайств Зокрема, 57-річний чоловік звернувся до правоохоронців із заявою, про те
- 30.11.2022 17:54
Україна отримає 75 мільйонів доларів від компанії Джеффа Безоса Amazon Web Services (Amazon AWS, дочірнє підприємство Amazon
- 30.11.2022 13:05
Як покращити інтимне життя після 40 років? Пораду людям старше 40 років на тему покращення інтимного
- 29.11.2022 14:39
Поліцейські повідомили жителю Вижниччини про підозру в наданні неправомірної вигоди службовій особі За вчинені правопорушення чоловік нестиме
- 25.11.2022 11:31
Якщо ви боїтеся стати батьками: 5 популярних страхів та поради, як з ними впоратися Чому боятися – нормально
- 24.11.2022 11:49
Афганістан чекає гуманітарна катастрофа у 2023 році Афганістан зіткнеться з гуманітарною катастрофою
- 22.11.2022 13:12
Хлопець спробував зробити пропозицію коханій та впустив кільце в океан Пара насолоджувалася усамітненням на борту розкішної яхти посеред
- 21.11.2022 12:39

Всі новини