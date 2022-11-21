



6 грудня Укрпошта вводить в обіг нові поштові марки «Зброя Перемоги» - 02.12.2022 10:56

6 грудня Укрпошта вводить в обіг нові поштові марки «Зброя Перемоги»

6 грудня країна відзначає значуще свято – День Збройних Сил України. У сьогоденні наших реалій, коли росія веде повномасштабну війну проти України, як ніколи важливо висловити шану та підтримку військовим, які невтомно тримають оборону на рубежах та відбивають атаки ворога. Саме тому Укрпошта анонсує вихід нових поштових марок – «Зброя Перемоги», щоб подякувати ЗСУ за їх стійкість, міць та відвагу. Випуск – благодійний: частина зібраних коштів буде спрямована на допомогу Збройним Силам України.

Марковий аркуш «Зброя Перемоги» складатиметься з 6 поштових марок зі зразками військового вітчизняного та закордонного озброєння: «Вільха», «Нептун», «Стугна-П», «Байрактар ТБ2», FGM-149 «Джавелін», «M142 Хаймарс». До поштових марок буде випущено конверт «Перший день», немаркований конверт та картку.



Тираж маркового аркуша – 200 000 примірників. Вартість маркового аркушу – 90 грн., з яких 18 грн – благодійний внесок. Номінал кожної марки – U (12 грн), відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа вагою до 50 г у межах України.



Автори випуску – художники-графіки Сергій та Олександр Харуки.

Придбати поштовий випуск «Зброя Перемоги» можна, починаючи з 6 грудня в міських відділеннях Укрпошти по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині Укрпошти. Крім того, нові поштові марки продаватимуться на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon. На продаж конверту «Перший день» у відділеннях будуть діяти обмеження – не більше 2-х на одне замовлення. Онлайн можна буде замовити до 50 маркових аркушів, 50 художніх конвертів та 50 листівок.

З 1 грудня відкривається передзамовлення на набір «Зброя перемоги», який можна придбати перейшовши за посиланням

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