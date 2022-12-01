



ДП Документ відтепер у Вроцлаві - 01.12.2022 12:14

ДП Документ відтепер у Вроцлаві!

Можна оформити виготовлення закордонних паспортів та ID-карток. У Паспортному сервісі у Вроцлаві прийом можливий наразі лише в порядку живої черги (мобільні пункти).

Прийом громадян на паркінгу біля ТЦ "Marino", Paprotna, 7.

Графік роботи: понеділок-субота з 09 до 18 год.

Довідково:

Государственная миграционная служба Украины продолжает расширять сеть обособленного подразделения государственного предприятия «Документ» в Республике Польша — сегодня центр обслуживания граждан «Паспортный сервис» открыт во Вроцлаве.

До открытия стационного центра, подача заявок-анкет на оформление паспортных документов в городе Вроцлав осуществляется с помощью программно-технических мобильных комплексов — специально оборудованных микроавтобусов белого цвета с символикой ДП «Документ».

Адреса и график работы: Marino Shopping Center, Paprotna 7, 51-117 Wrocław, понедельник-суббота с 9:00 до 18:00

Услуги, доступные для граждан:

Одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты



Оформление загранпаспорта



Оформление ID-карты



Обмен водительского удостоверения



Страхование



Обслуживание граждан осуществляется как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.

Оплата услуг производится на месте – с помощью онлайн-сервиса. Для этого необходимо иметь при себе смартфон и реквизиты банковской карты.

В то же время, напоминаем, что любые манипуляции третьих лиц с электронной очередью Паспортного сервиса — незаконная попытка завладеть средствами доверчивых граждан, которые идут на коррупционный риск. Чаще всего такие люди остаются и без денег, и без документов.

Призываем не пользоваться услугами посредников, ведь запись в электронную очередь осуществляется непосредственно на сайте предприятия и является бесплатной.

Платинова Буковина

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